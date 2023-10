Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 10.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat kołobrzeski

Bardy 29, 30, 169, Dębogard 12, 118, 59.

10.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Iwięcino od 50 do 61, 67, 182/2, 141/5, 87/3, DZ. 229/3, DZ. 319, Iwięcino-182/1, Rzepkowo od 1 do 3, 3A, 4, 5 B, 5A, 5B, 5C, od 6 do 11, 13, 14, 16, od 18 do 25, 25/2, 26, 27, 1/5.

10.10 od godz. 8:00 do 18:00

powiat sławieński

Jarosławiec ulice Brzozowa, Cyprysowa, Dębowa, Jałowcowa, Kasztanowa, Klonowa, Runowa, Sosnowa, Za Lasem, Rusinowo ulice Bukowa, Bursztynowa, Calineczki, Kapitańska, Letniskowa, Morelowa, Na Wzgórzu, Perełkowa, Sosnowa, Świerkowa, Wczasowa, Wiśniowa, Złotej Rybki.

10.10 od godz. 9:00 do 11:00

Noskowo, Noskowo, Wrześnica.

10.10 od godz. 8:00 do 16:00