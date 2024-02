Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 1.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (1.02 20:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Lisowo. 1.02 od godz. 19:19 do 21:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Traugutta 73, 81, 87. 8.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Pyrzycka 1 do 3, 4 do 9a, 43 do 61a. 7.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Szczecińska 25a. 7.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 103b. 6.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Młyńska dz.nr 8, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0114170. 5.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla: ul. Senna. 2.02 od godz. 8:30 do 16:30

Szczecin, Osiedle Skarbówek 97 do 100. 2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Przyszłości 2 do 7, 9, 9b, 9c, 11 do 11b, 13, dz.nr 353/1.

8.02 od godz. 8:30 do 14:30

powiat policki

Trzebież, ul. Osada Leśna dz.nr 26/2, 26/3, 26/18, 26/19.

2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Tanowo, ul. Pocztowa 78 do 83c, dz.nr 296/7, 308.

2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież, ul. Osadników 29a, 29b, 31, 33 do 35a, 41 do 45, Polna 25, 27, 29, 38 wzwyż.

5.02 od godz. 8:30 do 14:30

Drogoradz, nr 10 do 17.

6.02 od godz. 8:30 do 14:30

Węgornik, dz.nr 9/22, odbiorcy zasilani ze złączna nr 43526.

7.02 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Stokrotki 11, dz.nr 63/10, 101/7.

7.02 od godz. 8:00 do 15:00