Wyjątkowe miejsce na Ryneczku Pogodno. Sklep zero waste zaprasza klientów. Co można w nim kupić? Leszek Wójcik

Do tego sklepu przychodzi się z własnym opakowaniem. Jeśli go nie masz, dostaniesz to, co kupisz zapakowane w torebkę makulaturową lub w słoiku bumerangu, czyli takim, który później powinieneś odnieść. - W ten sposób ograniczamy liczbę pojemników i opakowań plastikowych - tłumaczy Dominika Kawardzikis-Sokołowksa, współwłaścicielka sklepu. - Poza tym kupujemy tylko tyle, ile jest nam potrzebne. Nie marnujemy żywności.