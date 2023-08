Wygrał w lotto aż 14 razy i zarobił fortunę. Oto jego sposób. Zobacz jak wygrać w lotto 18.08.2023

Pewnie słyszeliście, że szanse na wygranie w lotto to w przybliżeniu jeden na 14 milionów. Stefan Mandela, matematyk z Australii, mógłby z tym polemizować — zgarnął główną nagrodę w popularnej grze liczbowej aż 14 razy. Co więcej, wcale nie oszukiwał, a jedynie dzięki matematycznym zdolnościom wymyślił sprytny system, który pomógł mu wyłonić zwycięskie liczby.

Jak wygrać w lotto? Zobacz system, który zapewnił wygraną

Urodzony w Rumunii obywatel Australii wykorzystał swój spryt i zamiłowanie do liczb, aby stworzyć niemal idealną formułę złamania systemu. Aby odeprzeć podejrzenia o przypadkowość i łut szczęścia... wygrywał tak aż czternaście razy, zgarniając w sumie ponad 30 milionów dolarów.

Wszystko dlatego, że zdeterminowany Rumun szukał sposobu na to, aby opuścić swój kraj. Pracując jako ekonomista, Mandel testował opracowany przez siebie system i miał nadzieję na zdobycie drugiej, co do wielkości nagrody.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: