Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Sprawdź proponowane szlaki

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w woj. zachodniopomorskim ma być od 10°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 25%. 🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Parnowo Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 227 m

Suma zjazdów: 227 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Poznaj ciekawe tereny położone na południe oraz zachód od miasta. Zobacz jak przyjemnie pokonuje się spokojną 48 kilometrową pętlę w okolicy Jeziora w Parnowie, a wszystko to w bliskiej lokalizacji Koszalina.

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Marwicko Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 184 m

Suma zjazdów: 1 239 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielny trip na spontanie zaprowadził mnie nad jezioro Marwicko. Pogoda dzisiaj nie była za ciekawa mgły, deszcz, temperatura 1,5-2°C. Przebieg trasy mieszany asfalt i dukty leśne, z dużą ilością błota.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Mosina-Tarnów-Wysoka-Ściechów-Lubiszyn-Tarnów-Barnówko-Dębno.

Mimo deszczu, błota to trasa dostarczyła mi wielu pozytywnych wrażeń :)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Barlinek-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 127,83 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 291 m

Suma zjazdów: 2 308 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Sierpniowa rowerowa wycieczka do Barlinka. Lato było wyjątkowo pogodne więc warto było wypuścić się trochę dalej :) Rodzaj dróg mieszany: asfalt, drogi polne, drogi leśne, srogi piaszczyste, bruki, szutry- czyli tzw. moc atrakcji na trasie. Trasę oceniam jako ciekawą, w przyszłym roku zamierzam ją powtórzyć i wzbogacić o nowe punkty :)

Dane z licznika rowerowego:

Dystans: 130.59 km

czas jazdy: 5:47:21 Bardzo ciepło sobie wspominam tą trasę, a przy okazji zobaczyłem wiele interesujących mnie zabytków w Barlinku i odwiedziłem rodzinkę z Barlinka :) na trasie wypiłem 1,5l izotoniku, 2piwa, 1,5l wody i kawę ;)

🚲 Trasa rowerowa: 8.01.2017 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,26 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 1 023 m

Suma zjazdów: 980 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Trzeci i ostatni już dzień długiego weekendu, spędzony tak jak zwykle aktywnie na rowerach :) Trasa to w całości teren drogi leśne. W tym roku po raz pierwszy miałem okazję złapać kapcia zimą i kleić dętkę na mrozie :)

Trasa ciekawa: śnieg, lasy, jeziora i inne atrakcje...

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Łąkomin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 450 m

Suma zjazdów: 1 431 m Kys30 poleca tę trasę Przebieg trasy: Dębno, Więcław, Łąkomin, Barnówko, Więcław, Dębno. Większość dróg na trasie przebiega przez tereny leśne, stan dróg w lesie różny od piaszczystych do wysypanych tłuczniem. Najtrudniejsze odcinki trasy to drogi leśne przebiegające po byłych zrąbach.

🚲 Trasa rowerowa: Czelin- Mieszkowice Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 521 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 W XI-XII wieku Mieszkowice były pomorskim grodem z drewniano – ziemnymi umocnieniami oraz osadą targową. Około 1270 roku okoliczne ziemie opanowali Brandenburczycy i włączyli do Nowej Marchii. Od 1295 roku Mieszkowice (Berenwalde, później Bärwalde, co oznacza “Niedźwiedzi Las”) wymieniane są jako miasto, któremu w 1317 roku potwierdzono magdeburskie prawa miejskie.

Zapewne tuż po lokacji miasta (przed 1295 rokiem) ogrodzono je prostymi umocnieniami ziemno-drewnianymi, być może parkanem lub częstokołem i ziemnym wałem. Kamiennym murem miasto zaczęto obwarowywać na początku XIV wieku. W pierwszym etapie prac budowlanych otoczono je pierścieniem murów o wysokości 6-7 metrów. Prace te trwały do około 1320 roku, a pierwsza wzmianka pisemna o nich pochodzi z 1350 roku. W drugiej połowie XIV wieku obwarowania poddano jedynie nieznacznym modyfikacjom (dodatkowy przejazd bramy Moryńskiej), natomiast w XV wieku przeprowadzono drugi etap realizacji obwarowań miejskich, podczas którego istniejące mury podwyższono, a część baszt przebudowano na zamknięte.

W 1319 roku w Mieszkowicach zmarł margrabia Waldemar Wielki, co zapoczątkowało w Brandenburgii okres walk wewnętrznych. W 1320 roku, w związku ze wzrostem liczby rozbojów, Chojna wraz z Mieszkowicami, Trzcińskiem i Moryniem zawarły konfederację w celu zaprowadzenia porządku. W 1348 roku przeciw władzy Wittelsbachów wystąpił samozwaniec podający się za margrabiego Waldemara. Pseudo-Waldemar zyskał powszechne poparcie w Brandenburgii, jednak w przeciwieństwie do okolicznych miast Mieszkowice wytrwały przy prawowitym Ludwiku Wittelsbachu, dzięki czemu uzyskały obniżenie podatków i zapewnienie o niewybudowaniu w mieście zamku. Spadek bezpieczeństwa Mieszkowic nastąpił podczas okresu przynależności Nowej Marchii do zakonu krzyżackiego. Mury obronne nie uchroniły miasta w 1433 roku, gdy w trakcie wojny polsko – krzyżackiej, zostało całkowicie spalone przez polskich sojuszników, husytów.

Na 1631 rok datowany jest początek akcji wzmacniania uszkodzonych murów oraz oczyszczania zamulonej fosy, jednak w XVIII wieku utraciły one już jakiekolwiek znaczenie militarne. Wzmianki źródłowe z tamtego okresu potwierdzają adaptację niektórych obiektów dla potrzeb nie związanych z obronnością. Na przełomie XVIII i XIX wieku zasypano fosy miejskie. W 1875 roku przystąpiono do rozbiórki obu zespołów bram miejskich oraz wykonano przebicie otworu przejściowego w baszcie Prochowej.

🚲 Trasa rowerowa: Ekopark Wschodni Początek trasy: Karlino

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 285 m

Suma zjazdów: 271 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Fajna wycieczka rowerowa w okolicy Kołobrzegu . Od strony Kołobrzegu oraz Sianożęt prowadzi tam wygodna ścieżka rowerowa i piesza . Panuje tam spory ruch , trzeba więc uważać . Po drodze miejsce gdzie można odpocząć , wypić kawę , zjeść dobre ciach. Wejście na groble to przeniesienie się do innego świata , świata , który nie powinien zaginąć

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 281 m

Suma zjazdów: 1 308 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Sobota to już ostatni dzień Starego Roku 2016, spędziliśmy tak jaz zwykle na rowerach. Pogoda dziś była trochę mroźna od -2°C do +2°C, ale podczas jazdy nie odczuwa się aż tak chłodu. Dzisiejszy cel to Sosny i dwa jeziora po drodze Rak i Długie, w obie strony wyszło nieco ponad 50km.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Mosina-Sosny-Mosina-Mostno-Dębno.

🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny cz.2 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 072 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna wycieczka do ostatniego już Ostroga znajdującego się w pobliżu Dąbroszyna.

Pogoda dziś nas nie rozpieszcza: +0,5°C, do tego wiatr i mokry śnieg skutecznie uprzykrzają dzisiejszy trip. Dzisiejszy cel wycieczki okazał się technicznie najtrudniejszym celem (gęste krzaki skutecznie bronią dostępu do tego obiektu).

🚲 Trasa rowerowa: Danków Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,77 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 197 m

Suma podjazdów: 1 610 m

Suma zjazdów: 1 610 m Deiv poleca tę trasę rowerzystom

Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp.

KŁODAWA (Kladow) - wieś gminna, położona 6 km na północ od Gorzowa Wlkp., przy trasie do Barlinka, na skraju Puszczy Gorzowskiej.

ŁOŚNO (Lotzen) - wieś sołecka, położona 13 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp., przy lokalnej drodze do Barlinka, w śródleśnej enklawie w Puszczy Gorzowskiej, w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

LIPY (Lübesee) - osada leśna z leśniczówką na południowym skraju jez. Lubieszewko. Po wojnie siedziba nadleśnictwa, obecnie mieści się tutaj Stacja Edukacji Ekologicznej.

DANKÓW (Tankow) - wieś położona 13 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich, przy drodze do Barlinka. Leży przy południowym brzegu Jez. Dankowskiego (Wielgie) i północnym Jeziora Kinołęka (Dankowskie Małe), przez które przepływa rzeka Pełcz. Miejscowość położona w pięknym otoczeniu lasów Puszczy Gorzowskiej, w granicach strefy ochronnej Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

PRZYŁĘSKO

SANTOCZNO (Zanzhausen) - wieś sołecka o charakterze letniskowym, na południowo-wschodnim krańcu rynny jez. Mrowinko, 15 km na północny wschód od Gorzowa.

WOJCIESZYCE (Wormsfelde) - duża wieś sołecka nad jez. Wojcieszyckim (8,6 ha), położona 4 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.