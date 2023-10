Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 21 - 22 października? Pomysły na jednodniowy wypad

Myślisz nad ciekawą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto sprawdzić w weekend.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 070 m

Suma zjazdów: 1 101 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Dyszno (do 1945 niem. Ringenwalde) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno. Według danych z 2012 miejscowość liczyła 195 mieszkańców[1].

Wieś znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii. Od XV w. do I połowy XVIII w. właścicielem była rodzina von Schönebeck, posiadająca majątki w powiecie myśliborskim i chojeńskim. W latach 1766-1793 majątek należał do rodziny von Humboldt, z której pochodzili bracia Aleksander - przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii, oraz Wilhelm - filozof i językoznawca. Od 1945 leży w granicach Polski. Pośrodku miejscowości znajduje się kościół z XVI w., z ryglową wieżą dobudowaną w XVIII w. oraz park typu krajobrazowego, założony w XIX w. Na terenach polnych rosną zespoły drzew pomnikowych Lipy Humboldta i Dęby Humboldta, o obwodzie do 750 cm.

🚲 Trasa rowerowa: Niebuszewo Bartoszewo Niebuszewo Początek trasy: Szczecin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,16 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 778 m

Suma zjazdów: 776 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Taksa Trasa dla wszystkich: głównie ścieżki rowerowe i drogi w lesie. Na koniec mocny podjazd 6% na ul. Miodowej. Można go ominąć, jadąc lasem koło Arkonki.

🚲 Trasa rowerowa: Cisy Boleszkowickie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,87 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 390 m

Suma zjazdów: 390 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Rezerwat Cisy Boleszkowickie leży w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice, na południowy zachód od miejscowości Boleszkowice, północny wschód od Namyślina oraz południowy zachód od osady Roztok. Na wschód od rezerwatu przebiega droga krajowa nr 31, natomiast na południowy zachód od niego biegnie linia kolejowa. Rezerwat jest ogrodzony i dobrze oznakowany. Cisy Boleszkowice to niewielki rezerwat florystyczny o powierzchni ponad 9ha, założony w 1995 roku głównie w celu ochrony populacji cisów, które w przeszłości zostały w regionie tym mocno przetrzebione. W tej chwili chronionych jest ponad 500 okazów w różnych fazach rozwojowych. Wiek najstarszych z nich szacowany jest na ok. 150 lat.

Poza cisami w rezerwacie dominuje drzewostan mieszany. Występują tutaj m.in. dęby szypułkowe, lipy, jawory oraz sosny i świerki. Bliżej runa leśnego miłośnicy przyrody mogą spotkać urokliwe, aczkolwiek ściśle chronione konwalie majowe i paprotki zwyczajne, gdzieniegdzie malowniczo wije się bluszcz pospolity.

Według legendy pierwsze cisy posadzone zostały tutaj przez hrabiego von Finckesteina, który po każdym udanym polowaniu na grubą zwierzynę sadził w tym miejscu cisa, a w związku z tym, że okoliczne lasy były bardzo bogate w zwierzynę wkrótce cisowy zagajnik zamienił się w rozległy obszar leśny. Przez rezerwat przebiega trasa tematyczna "Parki, Drzewa, Lasy" prowadząca również przez m.in. zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Porzecze” oraz Park Krajobrazowy „ Ujście Warty”.

Trasa ta opatrzona jest licznymi tablicami tematyczno-informacyjnymi. W okolicach rezerwatu "Cisy Boleszkowickie" trasa ta łączy się z oznakowanym szlakiem Nordic Walking.

🚲 Trasa rowerowa: Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,18 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 153 m

Suma zjazdów: 1 222 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna trasa na łono przyrody :)

Dzisiejsza trasa to pętla po parku Ujście Warty. Trasa tradycyjnie rozpoczyna i kończy się w Dębnie. Przygodę zaczynamy w Witnicy a opuszczamy park w Dąbroszynie.

Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

Park o powierzchni 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Park znajduje się na terenie czterech gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica. Symbolem Parku jest gęś zbożowa.

🚲 Trasa rowerowa: Cedynia- rajd niepodległościowy Początek trasy: Chojna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,58 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 290 m

Suma zjazdów: 1 298 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Cedyński klub rowerowy zorganizował rajd. Ciekawi ludzie i ciekawa trasa do tego piękna pogoda umilała nam dzisiejszy dzień.

Meta rajdu i poczęstunek znajdował się u podnóża góry Czcibora. Bitwa pod Cedynią jest w polskiej historii wspominana jako pierwsze zwycięstwo oręża polskiego nad niemieckim. Będąc dokładnym jest to zwycięstwo Piastów pod wodzą Mieszka I nad wojskami Marchii Łużyckiej dowodzonej przez Hodona. Źródeł pisanych na temat początków naszych dziejów jest niewiele. Przyjmuje się, że o historii mówią kamienie i drewno. W przypadku bitwy pod Cedynią odnajdujemy wzmianki aż w dwóch kronikach. W „Żywocie Świętego Wojciecha” Brunon z Kwerfurtu wspomina zwycięstwo Mieszka I nad Hodo, który „z poszarpanym proporcem rzucił się do ucieczki”. Thietmar z Merseburga pisze o walce Mieszka z Hodonem w miejscu zwanym Cidini w dniu św. Jana Chrzciciela 972 roku (24 czerwca 972 roku). Najwspanialsi żołnierze Hodona zostali zabici przez brata Mieszka – Czcibora.

🚲 Trasa rowerowa: Łąkomin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,04 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 079 m

Suma zjazdów: 1 069 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Sobotnia rowerowa wycieczka do Łąkomina, to już druga w tym roku wycieczka organizowana przeze mnie. Trasa łatwa, dystans nieco ponad 30 km. Wyjeżdżając z Dębna mieliśmy mocno zachmurzone niebo, lecz po dojechaniu na miejsce niego ładnie się przejaśniło.

Miejscowość została założona w 1765 r. na terenie starej smolarni, jako kolonia Barnówka. W 1801 r. mieszkało tutaj 3 kolonistów i znajdowała się smolarnia. W 1844 r. Łąkomin liczył już 27 budynków mieszkalnych, działał młyn (Sennewitz Mühle). Od 29.04.1872 r. stał się oddzielną gminą (niem. Gemeinde) i uniezależnił od Barnówka. W końcu XIX w. wybudowano tu pałac, którego właścicielem był berliński przemysłowiec. Po 1945 r. wieś popadła w ruinę, a wiele budynków zostało rozebranych prawdopodobnie na rzecz odbudowy Warszawy. Ocalał jedynie pałac (splądrowany przez wojska radzieckie) i zabudowania przypałacowe. Polska nazwa Łąkomin została nadana w 1948 r.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wałami nad Wartą, przez Bogdaniec i okoliczne lasy Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 137 m

Suma podjazdów: 2 370 m

Suma zjazdów: 2 368 m Jury21 poleca tę trasę rowerzystom

Trasa początkowo łatwa, niewymagająca zbyt dużego wysiłku na odcinku od wałów nadwarciańskich do Bogdańca. Teren zmienia się diametralnie po wjeździe do lasów za Bogdańcem. Spora ilość ciężkich podjazdów, ale również dynamicznych zjazdów.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Bogdaniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,01 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 2 055 m

Suma zjazdów: 2 046 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna trasa do Bogdańca.

Celem wycieczki jest lepsze poznanie bogdanieckich lasów, które obfitują w sporo podjazdów.

Najciekawszym miejscem w Bogdańcu jest Dolina trzech młynów i trasa w gorę potoku Bogdanka.

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu to szczególne miejsce. To tutaj mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pamiątkami historii. Potok Bogdanka malowniczo się wije w głębokiej dolinie i daje przyjemny chłód w upalne dni. Jest to doskonałe miejsce do wszelkiej aktywności fizycznej od spacerów aż po rowery :)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gorzów-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 633 m

Suma zjazdów: 2 640 m Kys30 poleca tę trasę Wycieczka z Dębna do Gorzowa przez Świerkocin. Początek i koniec trasy w Dębnie. Po drodze mijam takie miejscowości jak Mostno dojeżdżam tam kostką brukową (droga nr 186). Z Mostna kieruję się do Mosiny już asfaltem, a tam już na skróty przez las drogą pożarową nr5 do Sosen. Sosny, Stare Dzieduszyce i odcięte od świata Nowe Dzieduszyce w których to zaczyna się bruk. Kocie łby prowadzą mnie do drogi asfaltowej a stamtąd do Nowin Wielkich i Świerkocina. W Świerkocinie przejeżdżam przez most na Warcie i jadę wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w stronę Gorzowa.

Temperatura na trasie 32 °C

Całą trasę przejechałem hardkorowo w klapkach :)

🚲 Trasa rowerowa: Spontan 28.01.2017 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 190 m

Suma zjazdów: 1 187 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Krótka spontaniczna trasa zaraz po pracy. W trakcie tripu postanowiłem odwiedzić stawy karasiowe celem sprawdzenia, czy jeszcze jakaś woda się ostała. Stawy karasiowe od kilku lat systematycznie się kurczą (wysychają), kiedyś ich powierzchnia wynosiła ponad 12 ha, a dziś to zaledwie kilka arów.

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

