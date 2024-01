Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia? Sprawdź proponowane szlaki

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 21 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -3°C do 1°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wałami nad Wartą, przez Bogdaniec i okoliczne lasy Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 137 m

Suma podjazdów: 2 370 m

Suma zjazdów: 2 368 m Jury21 poleca tę trasę rowerzystom

Trasa początkowo łatwa, niewymagająca zbyt dużego wysiłku na odcinku od wałów nadwarciańskich do Bogdańca. Teren zmienia się diametralnie po wjeździe do lasów za Bogdańcem. Spora ilość ciężkich podjazdów, ale również dynamicznych zjazdów.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Maszkowo - Jezioro Policko - Jezioro Czarne Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,49 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 396 m

Suma zjazdów: 396 m Skynet3 poleca tę trasę .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Łąkomin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 450 m

Suma zjazdów: 1 431 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Przebieg trasy: Dębno, Więcław, Łąkomin, Barnówko, Więcław, Dębno. Większość dróg na trasie przebiega przez tereny leśne, stan dróg w lesie różny od piaszczystych do wysypanych tłuczniem. Najtrudniejsze odcinki trasy to drogi leśne przebiegające po byłych zrąbach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Kraina w Kratę, część 2 Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 507 m

Suma zjazdów: 477 m GR3miasto poleca tę trasę

”Kraina w Kratę” to obszar nadmorskich gmin Pomorza Środkowego, gdzie dominującym elementem krajobrazu jest budownictwo szachulcowe. W stylu tym do dziś podziwiać można przeróżne zabudowania zarówno wiejskie jak i miejskie, a wśród nich przepiękne domy, budynki inwentarskie, stodoły, kuźnie, szkoły, a także kościoły, kamienice i dwory. Nasza rowerowa wycieczka skupiła się jednak tylko na pewnej części tego malowniczego obszaru, w końcu nie sposób zobaczyć wszystkiego w ciągu jednego dnia. Kolejne ciekawe zabudowania w tym stylu zobaczymy w następnych wizytach, które mamy już w planach. Trasa naszej jednodniowej wycieczki rowerowej zakładała przede wszystkim aktywny wypoczynek, dlatego nie spiesząc się zbytnio pozwoliliśmy sobie na wiele przyjemności, przy minimum wysiłku. Na naszej trasie podziwialiśmy malownicze wsie oraz miasteczka, gdzie co rusz robiliśmy liczne postoje. Przemierzając Krainę w Kratę mieliśmy okazję zapoznać się ze stylem szachulcowym i to nie tylko oglądając go z zewnątrz. Sporo uwagi poświeciliśmy także zabytkowej wsi Kluki, w której znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej.

Trasa drugiej edycji jednodniowej wyprawy przez „Krainę w Kratę”: Chcąc delektować się pięknem tutejszego krajobrazu i relaksować na jego łonie, trasę ułożyliśmy tak, by wiodła przede wszystkim z dala od wzmożonego ruchu drogowego. Wykorzystując więc znajomość lokalnych dróg gruntowych, którymi wyznakowano szlaki turystyczne, pozwoliliśmy sobie na spokojną jazdę w bardzo różnorodnym terenie. Na naszej trasie dominowały utwardzone drogi gruntowe oraz leśne dukty, tylko w mniejszym stopniu drogi asfaltowe. Ważnym czynnikiem wpływającym na wypoczynek był także dystans. Tym razem udało nam się zamknąć go w 85 km, a liczne przerwy co 10-20 km pozwoliły szybką regenerację i chęć dalszej jazdy z uśmiechem na twarzy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🚲 Trasa rowerowa: Trutwiniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,48 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 745 m

Suma zjazdów: 745 m Kys30 poleca tę trasę Majówkowa trasa do Siekierek i Cedyńskiego Parku krajobrazowego. Dziś postanowiliśmy odwiedzić nie istniejącą już dziś osadę Trutwiniec. Najciekawszymi obiektami które możemy w niej zobaczyć są ruiny średniowiecznego młyna i ruiny przedwojennej kruszarni.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Kurs na latarnię morską! Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 59,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Spójrz na Bałtyk z wysokości! Możesz to zrobić u celu tej trasy – ponieważ jest nim właśnie 50 metrowa latarnia morska w Gąskach. Poznaj przedsmak podróżowania po EuroVelo 10 i odkryj wszystkie tajemnice leśnej pętli w Mielnie. Jeśli będzie Ci mało, możesz także spojrzeć w gwiazdy w Koszalińskim obserwatorium. To wszystko i wiele więcej na ok. 60 km wyprawie do Gąsek.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Urokliwe torfowisko: spontan po pracy 22.09 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 943 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Krótka traska, zaledwie 22 km zaraz po pracy, bez pomysłu, planowana progresywnie. Pierwszym punktem było torfowisko, postanowiłem sprawdzić, jak kwitną wrzosy. Torfowisko dosłownie mnie urzekło, do tej pory traktowałem je trochę po macoszemu, ale ta wizyta zmieniła totalnie mój pogląd na to miejsce. Trasa tylko na rower górski, trochę bezdroży, ale za to mega pozytywnie. Serdecznie polecam :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Lubno-Bogdaniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 645 m

Suma zjazdów: 1 652 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielna trasa początkowo bez pomysłu, gdyż temperatura nieco ponad 2°C i wiatr niszczył morale już na starcie. Początkowo planowałem pojechać do Lubna, by obejrzeć jesienną porą ruiny pałacu.

Pałac w Lubnie mnie intryguje - z pożogi wojennej wyszedł prawie nietknięty. Do końca 1963 roku był cały, gdyż znajdowały się w nim biura PGR-u. Po 1963 roku aż do dnia dzisiejszego wygląda tak jakby ktoś zdetonował w nim sporą bombę. Zastanawia mnie, dlaczego taki los spotkał tak piękny zabytek, czyżby to zemsta za to, że przedwojenni właściciele byli zagorzałymi nazistami?- To pytanie lepiej pozostawić bez odpowiedzi.

Po zwiedzeniu Lubna postanawiam udać się do Bogdańca, by tam trochę pojeździć. Po drodze do Bogdańca jest wieś Stanowice, a tam miłe zaskoczenie - dawny PGR obecnie jest w rękach prywatnych i nowy właściciel wraz z zabudowaniami folwarcznymi remontuje także pałac.

Następnym etapem są okolice Bogdańca i tu wielkie zaskoczenie: mnogość szlaków rowerowych, nordic walking i konnych oraz piękno przyrody - powalają. Szlaki Bogdańca zostawię sobie na wiosnę, by w pełni nasycić oczy walorami przyrodniczymi tej okolicy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dolina Świergotki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 702 m

Suma zjazdów: 1 679 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 pierwsza jesienna wycieczka rowerowa do Rezerwatu Dolina Świergotki. Pogoda na trasie mi dopisała i sporo atrakcji po drodze. Trasa godna polecenia. Dolina Świergotki wchodzi w skład Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Całą trasę streszczę w jednym słowie Mega!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Santok Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 458 m

Suma zjazdów: 445 m Rowerzystom trasę poleca Deiv

Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp. przez Wawrów (Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1319 roku.), Janczewo, Gralewo (Wieś znana z kilku wczesnośredniowiecznych znalezisk, min. znaleziono tu skarb z 985 r., a drugi z 1060-1070 ozdoby miejscowego i skandynawskiego pochodzenia — plecione naszyjniki i tarczowate wisiorki). Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku., Czechów (We wczesnym średniowieczu Czechów był gródkiem w systemie obronnym linii Noteci i Warty, a nazwa wsi wywodzi się podobno od osadzonych tu Czechów, tworzących załogę grodu, sprowadzonych przez Mieszka I. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1238 r.). Koniec w Gorzowie Wlkp.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.