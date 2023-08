Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 2 - 3 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Ścieżki rowerowe w woj. zachodniopomorskim

Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,59 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 645 m

Suma zjazdów: 1 652 m

Rowerzystom trasę poleca Kys30

Niedzielna trasa początkowo bez pomysłu, gdyż temperatura nieco ponad 2°C i wiatr niszczył morale już na starcie. Początkowo planowałem pojechać do Lubna, by obejrzeć jesienną porą ruiny pałacu.

Pałac w Lubnie mnie intryguje - z pożogi wojennej wyszedł prawie nietknięty. Do końca 1963 roku był cały, gdyż znajdowały się w nim biura PGR-u. Po 1963 roku aż do dnia dzisiejszego wygląda tak jakby ktoś zdetonował w nim sporą bombę. Zastanawia mnie, dlaczego taki los spotkał tak piękny zabytek, czyżby to zemsta za to, że przedwojenni właściciele byli zagorzałymi nazistami?- To pytanie lepiej pozostawić bez odpowiedzi.

Po zwiedzeniu Lubna postanawiam udać się do Bogdańca, by tam trochę pojeździć. Po drodze do Bogdańca jest wieś Stanowice, a tam miłe zaskoczenie - dawny PGR obecnie jest w rękach prywatnych i nowy właściciel wraz z zabudowaniami folwarcznymi remontuje także pałac.

Następnym etapem są okolice Bogdańca i tu wielkie zaskoczenie: mnogość szlaków rowerowych, nordic walking i konnych oraz piękno przyrody - powalają. Szlaki Bogdańca zostawię sobie na wiosnę, by w pełni nasycić oczy walorami przyrodniczymi tej okolicy.

