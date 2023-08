Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 19 - 20 sierpnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozważasz trasę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. zachodniopomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Banie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 131,86 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 534 m

Suma podjazdów: 3 680 m

Suma zjazdów: 3 679 m Kys30 poleca tę trasę Trasa z Dębna do Bań.

Wyjechałem o 5:50, temperatura 20 stopni, a przy powrocie już 36 stopni.

Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Rodzaj dróg to głównie szosa, około 20 km jest odcinkami leśnymi.

Przebieg trasy: Dębno, GKlepin, Grzymiradz, Warnice, Babin, Piaseczno, Stołeczna, Trzcińsko Zdrój, Strzeszów, Grzybno, Swobnica, Banie, Piaseczno, Rów, Golenice, Myślibórz, Wierzbnica, Pszczelnik, Ostrowiec, Barnówko, Więcław, Mostno, Dębno.

W Swobnicy po zwiedzeniu ruin zamku udałem się do Bań ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej, która przebiega lasem. Na trasie można zobaczyć wiele zabytków, popodziwiać piękno przyrody i nieźle odpocząć.

🚲 Trasa rowerowa: Czelin- Mieszkowice Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 521 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 W XI-XII wieku Mieszkowice były pomorskim grodem z drewniano – ziemnymi umocnieniami oraz osadą targową. Około 1270 roku okoliczne ziemie opanowali Brandenburczycy i włączyli do Nowej Marchii. Od 1295 roku Mieszkowice (Berenwalde, później Bärwalde, co oznacza “Niedźwiedzi Las”) wymieniane są jako miasto, któremu w 1317 roku potwierdzono magdeburskie prawa miejskie.

Zapewne tuż po lokacji miasta (przed 1295 rokiem) ogrodzono je prostymi umocnieniami ziemno-drewnianymi, być może parkanem lub częstokołem i ziemnym wałem. Kamiennym murem miasto zaczęto obwarowywać na początku XIV wieku. W pierwszym etapie prac budowlanych otoczono je pierścieniem murów o wysokości 6-7 metrów. Prace te trwały do około 1320 roku, a pierwsza wzmianka pisemna o nich pochodzi z 1350 roku. W drugiej połowie XIV wieku obwarowania poddano jedynie nieznacznym modyfikacjom (dodatkowy przejazd bramy Moryńskiej), natomiast w XV wieku przeprowadzono drugi etap realizacji obwarowań miejskich, podczas którego istniejące mury podwyższono, a część baszt przebudowano na zamknięte.

W 1319 roku w Mieszkowicach zmarł margrabia Waldemar Wielki, co zapoczątkowało w Brandenburgii okres walk wewnętrznych. W 1320 roku, w związku ze wzrostem liczby rozbojów, Chojna wraz z Mieszkowicami, Trzcińskiem i Moryniem zawarły konfederację w celu zaprowadzenia porządku. W 1348 roku przeciw władzy Wittelsbachów wystąpił samozwaniec podający się za margrabiego Waldemara. Pseudo-Waldemar zyskał powszechne poparcie w Brandenburgii, jednak w przeciwieństwie do okolicznych miast Mieszkowice wytrwały przy prawowitym Ludwiku Wittelsbachu, dzięki czemu uzyskały obniżenie podatków i zapewnienie o niewybudowaniu w mieście zamku. Spadek bezpieczeństwa Mieszkowic nastąpił podczas okresu przynależności Nowej Marchii do zakonu krzyżackiego. Mury obronne nie uchroniły miasta w 1433 roku, gdy w trakcie wojny polsko – krzyżackiej, zostało całkowicie spalone przez polskich sojuszników, husytów.

Na 1631 rok datowany jest początek akcji wzmacniania uszkodzonych murów oraz oczyszczania zamulonej fosy, jednak w XVIII wieku utraciły one już jakiekolwiek znaczenie militarne. Wzmianki źródłowe z tamtego okresu potwierdzają adaptację niektórych obiektów dla potrzeb nie związanych z obronnością. Na przełomie XVIII i XIX wieku zasypano fosy miejskie. W 1875 roku przystąpiono do rozbiórki obu zespołów bram miejskich oraz wykonano przebicie otworu przejściowego w baszcie Prochowej.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Cedynia Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 235 m

Suma zjazdów: 1 225 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka z Dębna do Cedyni.

Trasa rozpoczyna się w Dębnie, skąd udaję się do Oborzan oddalonych od Dębna około 2 km. Zobaczyć tam możemy zabytkowy kościół pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku. Następnie udaję się do miejscowości Wysoka, gdzie z ciekawszych zabytków można zobaczyć kościół zbudowany między XIV a XV wiekiem. Dalsza część trasy to wieś Sitno, a następnie miasto Mieszkowice. W Mieszkowicach znajduje się wiele zabytków wartych obejrzenia, m.in. mury obronne z XIII-XIV w., kościół z XIII w., pomnik Mieszka I, zabytkowy ratusz, domy ryglowe z XVIII i XIX wieku. Z Mieszkowic udaję się drogą nr 126 w stronę Siekierek, a po około 3 km od miasta skręcam w prawo w drogę leśną nr 15. Droga ta prowadzi do Rezerwatu Jezior Sięgniewskich. Po jeziorach Sięgniewskich mijam Słubin, Stare Łysogórki i dojeżdżam do cmentarza wojennego pod Siekierkami, a następnie do Siekierek. Dalej na trasie znajduje się Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny i Góra Czcibora koło Cedyni. Pod Grą Czcibora udało mi się załapać na ostatni dzień imprezy plenerowej Dni Cedyni 2015 :-)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Mosina-Witnica-Sosny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,14 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 417 m

Suma zjazdów: 1 392 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielna przejażdżka z żoną. Dziś jest ostatnia niedziela listopada i ostatnia trasa jesienna za tydzień zaczynamy sezon zimowy:)

Trasa łatwa, przebieg trasy: Dębno-Mostno-Mosina-Witnica-Sosny-Mosina-Mostno-Dębno.

Dane z licznika:

dystans 50.16 km

czas jazdy: 2:38:33

🚲 Trasa rowerowa: Trasa dla fanów przyrody Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 271 m

Suma zjazdów: 271 m Forum_Koszalin poleca tę trasę rowerzystom Trasa przygotowana specjalnie dla fanów przyrody. Rezerwat Lubiatowo, las w okolicy Manowa, droga przez „Kozdrówkę” oraz urocze jezioro Czarne – wszystkie te miejsca są wyjątkowo ładne i wszystkie można podziwiać podczas jazdy właśnie tą trasą. Kto wie, może to idealny pomysł na wyjazd piknikowy? Należy jednak pamiętać, że dystans ok. 35 km musimy pokonać rowerem, który poradzi sobie z jazdą po leśnych i polnych ścieżkach.

🚲 Trasa rowerowa: Lemierzyce Słońsk Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,84 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 543 m

Suma zjazdów: 542 m Kys30 poleca tę trasę

Heeresmunitionsanstalt Sonnenberg - Wehrkreis III Berlin.

Wojskowe Zakłady Amunicyjne Słońsk - III Okręg Wojskowy Berlin.

Limmritz oder Sonnenburg Pomiędzy Lemierzycami a Słońskiem do lat 60. XX w. funkcjonował przystanek kolejowy Lemierzyce-Gaj. Jeszcze w latach 40. był pełnoprawną stacją kolejową, dziś zachowały się nikłe ślady torów a w miejscu przystanku zbudowano pod koniec XX w. potężny elewator zbożowy. W okalającym ten teren lesie poruszać się należy ostrożnie. W wielu miejscach można natknąć się na dziwne ruiny a właściwie omszałe i porośnięte lasem fundamenty, niespodziewane dziury (to dawne wywietrzniki lub włazy) oraz spore zagłębienia terenu, które są niczym innym, tylko lejami po wybuchach. No i nadal można natrafić na niewybuchy… W latach II wojny funkcjonowała tu fabryka amunicji, budowana w latach 30. przez francuskich jeńców z Alt Drewitz . Według opisu jednego z jeńców, każdy z baraków „wyglądał na spokojny wiejski domek. Każda prochownia była całkowicie zamaskowana. Wszystkie budynki fabryki były parterowe i przykryte czerwoną dachówką. Na dachach jednak wmontowane były żelazne klamry, które przygotowano do zamaskowania tych miejsc”. Do każdego z magazynów biegła utwardzona droga i tory kolejowe. Fabryka była tak utajniona, że dopiero olbrzymi (przypadkowy) wybuch zwrócił uwagą okolicznym mieszkańcom na jej istnienie. Po wojnie naziemne budynki zostały rozebrane, jednak częściowo zasypane zbiorniki przeciwpożarowe czy niektóre podziemne magazyny budowane dla przechowywania potrzebnych do produkcji chemikaliów pozostały. Między bajki natomiast można włożyć informacje o ich wielopoziomowości (w głąb). Zachowała się też dawna wieża przeciwpożarowa – niezbyt stabilna i bez jakichkolwiek schodów wewnątrz.

🚲 Trasa rowerowa: Czachów Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 110,14 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 682 m

Suma zjazdów: 1 681 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Jedna z lepszych moich wycieczek ze wspaniałą ekipą. Tej soboty grzałem rowerem z Dębna do Mętna na spotkanie z ekipą Bike Nature, by dalej wspólnie pozwiedzać piękne zakątki woj. Zachodniopomorskiego :)

Atrakcją całej tej wycieczki był dla mnie kościół w Czachowie wraz z jego unikalną polichromią.

Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Zielin-Mieszkowice-Macierz-Moryń-Dolsk-Mętno Małe-Mętno-Łaziszcze-Łukowice-Czachów-Orzechów-Nowe Objezierze-Moryń-Gądno-Witnica-Białęgi-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Grzymiradz-Dębno.

Trasa łatwa z licznika wyszło 115km czas jazdy 5.23.11

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Sosny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 529 m

Suma zjazdów: 1 542 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Sosen, nawierzchnia dróg mieszana (drogi leśne,asfalt) o umiarkowanym stopniu trudności.

Z Dębna do mosiny jedziemy drogą nr 186. Odcinki trasy leśne to dojazd z Mosiny do Sosen i z powrotem do Mosiny.

Sosny (niem. Charlottenhof) to historyczna kolonia Starych Dzieduszyc, założona jako folwark w 1771 roku przez Hansa Bogislawa von Wobeser. Po jego śmierci w 1792 roku miejscowość znalazła się w posiadaniu wdowy – Katheriny Charlotty z domu von dem Borne, na której to cześć kolonia przyjęła swoją niemiecką nazwę.

Ciekawym obiektem zabytkowym w Sosnach jest pałac wraz z przylegającym do niego parkiem. Budy­nek pałacu pochodzi z 1835 roku i zrealizowany został według projektu Neubarta. Park został założony w typie krajobrazowym w stylu angielskim. W parku znajdują się pozostałości po cmentarzu dawnych właścicieli pałacu rodziny von Klitzing. Obecnie park jest trochę zaniedbany, ale i tak warto go zwiedzić to niezwykle urokliwe miejsce.

🚲 Trasa rowerowa: Dąbroszyn- Witnica Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Dąbroszyn

Wieś początkowo powstała jako osada w XII w. Kolejno znajdowała się w rękach templariuszy, joanitów i prywatnych właścicieli. W XIX wieku Dąbroszyn, zwany wówczas Tamsel, był częstym miejscem wycieczek kostrzyńskich mieszczan. W parku dolnym zachował się najokazalszy z dąbroszyńskich pomników - obelisk zwieńczony figurą Wiktorii - bogini zwycięstwa. Pomnik, dzieło Christiana Raucha, powstał w 1840, w setną rocznicę koronacji Fryderyka Wielkiego. Fryderyk Wielki bywał za młodu w tym parku jako gość Luisy Eleonory - żony ówczesnego właściciela majątku, pułkownika Adama Friedricha von Wreecha. W parku górnym oprócz wymienionej wyżej Świątyni Cecylii zachował się obelisk poświęcony Henrykowi Pruskiemu - bratu Fryderyka Wielkiego. Witnica:

Nazwa Witnica pochodzi od słowa wić, witka, czyli gałązka wierzbowa lub rodzaj wierzby. Najstarsza wzmianka o Witnicy pochodzi z 1262 r., w którym to roku ówczesna wieś rybacka Witze przeszła z rąk templariuszy pod bezpośrednie panowanie margrabiów brandenburskich. Od 1300 r. należała do cystersów z Mironic. W 1539 r. była w posiadłościach panujących Hohenzollerów. W czasie wojny trzydziestoletniej uległa niemal doszczętnemu zniszczeniu.

Rybacka wieś stopniowo zmieniała się w bardziej uprzemysłowioną miejscowość. Od XVI do poł. XIX w. na rzeczce Witnie pracował młyn papierniczy. W połowie XVIII w. założono hutę żelaza wykonującą zamówienia dla wojska oraz manufakturę sukienniczą, zlikwidowaną po wojnie siedmioletniej. W drugiej połowie XVIII w. w wyniku przeprowadzonej melioracji bagien Kotliny Gorzowskiej oraz regulacji Warty i jej pogłębieniu – powstało w okolicy kilka nowych wsi, co podniosło rangę gospodarczą Witnicy jako osady handlowej. W tym samym czasie wytyczono trasę Królewskiej Poczty Pruskiej łączącej Berlin z Królewcem. Po wybudowaniu Kolei Wschodniej w 1857 r. do nazwy Vietz zaczęto dodawać człon Ostbahn. Zbudowanie kolejowej stacji przyczyniło się do wzrostu znaczenia Witnicy jako osady przemysłowej. Odlewnia armat i kul przekształciła się w fabrykę maszyn, powstało 6 cegielni, fabryka kafli, mebli, krochmalu, działały 4 tartaki, 3 młyny wodno-elektryczne i 3 wiatraki. Właśnie w Witnicy wykonano elementy do budowy pierwszej pruskiej (i jednej z pierwszych w świecie) maszyny parowej. Witnica to także silne tradycje browarnicze. Już za panowania cystersów warzono tu piwo, a w 1848 r. powstał browar, który z powodzeniem działa do dziś jako jedyny browar w województwie lubuskim Przez wieki osada nabrała charakteru miejskiego, co w 1935 r. zaowocowało przyznaniem jej praw miejskich. Liczyła sobie wtedy 6500 mieszkańców. Po II wojnie światowej Witnica znalazła się w granicach Polski. Miejscową ludność przesiedlono do Niemiec, a w ich miejsce osiedlili się repatrianci, głównie z Kresów. Początkowo Witnica leżała w województwie poznańskim, później w zielonogórskim, po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. weszła w skład województwa gorzowskiego, a obecnie leży w powiecie gorzowskim ziemskim w województwie lubuskim. Jako gmina liczy sobie 13 tys. mieszkańców, z czego 7 tys. żyje w samej Witnicy. Na przełomie XX i XXI w. miasto silnie się rozwinęło, powstała Witnicka Strefa Przemysłowa z fabrykami inwestorów z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Holandii, wybudowano obwodnicę, nowy blok oczyszczalni z siecią kanalizacji i wodociągu, powstało Regionalne Centrum Ratownictwa łączące policję, straż pożarną i ratownictwo medyczne w jednym obiekcie oraz nowe przedszkole miejskie, jedno z najnowocześniejszych w województwie.

🚲 Trasa rowerowa: jezioro Wielkie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,94 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 494 m

Suma zjazdów: 1 519 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna nad jezioro Wielkie koło Witnicy. Przebieg trasy to głównie drogi leśne różnej jakości.

Jest niedziela, pogoda przepiękna, lecz buczenie starej niweczy plany na długą i ciekawą wycieczkę. Zamiast tego teren i jezioro Wielkie koło Witnicy. Trasa o średniej trudności sporo dróg leśnych piaszczystych może zniszczyć morale. Polecam ę trasę jak ktoś lubi piękno przyrody i nie przeszkadza mu zbytnio stan dróg.

