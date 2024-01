Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Rowerem w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -1°C do 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 32%. W niedzielę 14 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 11% do 39%. 🚲 Trasa rowerowa: Dębnowski rajd Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 545 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Rajd rowerowy organizowany przez UMiG Dębno.

Rodzaj rajdu: rodzinny łatwy, rodzaj dróg: mieszany (drogi asfaltowe, leśne, polne)

Dane z licznika:

dystans: 43:489km

czas: 2:41

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Koszalinie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,87 km

Czas trwania wyprawy: 52 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 178 m Forum_Koszalin poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka po Koszalinie nie musi być nudna! Poznaj na nowo turystyczne atrakcje Koszalina. Trasa to spokojne 14 km poprowadzone po miejskich ścieżkach rowerowych. Możesz ją pokonać także za pomocą Koszalińskiego Roweru Miejskiego (omijając fragment drogi przez Górę Chełmską). Ta trasa to idealny pomysł na popołudnie z rodziną czy przyjaciółmi. Gotowi? Start!

🚲 Trasa rowerowa: Gudzisz Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 922 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Szybka rowerowa traska do Gudzisza. Rodzaj dróg na trasie mieszany. Trasa lekka i przyjemna.

Gudzisz (niem. do 1945 r. Kutzdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Wieś o charakterze owalnicy. Według danych z 2005 r. miejscowość liczyła 277 mieszkańców.

🚲 Trasa rowerowa: trening po świętach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 394 m

Suma zjazdów: 1 394 m Kys30 poleca tę trasę Święta, święta i po świętach... trzy dni lenistwa i jedzenia ponad miarę. Po świętach czas by przepalić nagromadzone kalorie. Mój dzisiejszy pomysł na trasę to prawie 60 km po drogach asfaltowych i leśnych. Pogoda dziś mi dopisała szczególnie na pierwszych 25 km gdzie lasy chroniły mnie przed wiatrem, podczas gdy droga minimalnie pięła się pod górę. Dalej Lubno, Brzeźno i Łąkomin to już wiatr dawał się we znaki.

🚲 Trasa rowerowa: Trutwiniec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,48 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 745 m

Suma zjazdów: 745 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Majówkowa trasa do Siekierek i Cedyńskiego Parku krajobrazowego. Dziś postanowiliśmy odwiedzić nie istniejącą już dziś osadę Trutwiniec. Najciekawszymi obiektami które możemy w niej zobaczyć są ruiny średniowiecznego młyna i ruiny przedwojennej kruszarni.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gorzów-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 633 m

Suma zjazdów: 2 640 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Gorzowa przez Świerkocin. Początek i koniec trasy w Dębnie. Po drodze mijam takie miejscowości jak Mostno dojeżdżam tam kostką brukową (droga nr 186). Z Mostna kieruję się do Mosiny już asfaltem, a tam już na skróty przez las drogą pożarową nr5 do Sosen. Sosny, Stare Dzieduszyce i odcięte od świata Nowe Dzieduszyce w których to zaczyna się bruk. Kocie łby prowadzą mnie do drogi asfaltowej a stamtąd do Nowin Wielkich i Świerkocina. W Świerkocinie przejeżdżam przez most na Warcie i jadę wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w stronę Gorzowa.

Temperatura na trasie 32 °C

Całą trasę przejechałem hardkorowo w klapkach :)

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla z Dębna: odpoczynek po pracy Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 429 m

Suma zjazdów: 1 420 m Kys30 poleca tę trasę Spontaniczna trasa po pracy, bo na zmęczenie najlepszy rower :) Trasa głównie asfaltowa z kilkukilometrowym odcinkiem leśnym.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Więcław-Barnówko-Ostrowiec-Różańsko-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Takie spontany są najlepsze, bo mimo tego że trasa dobrze już oklepana to zawsze znajdzie się coś nowego co przykuje uwagę :)

🚲 Trasa rowerowa: klapki w terenie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 008 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 W niedzielne dość parne popołudnie pora skoczyć w plener w klapkach, za daleko nie ma co odjeżdżać bo może się rozpadać. Ruszam z Dębna do Mostna drogą nr 183. Tuż za Mostnem dopada mnie deszcz i trzeba się schować w budce na parkingu. Gdy deszcz zelżał ruszam dalej nad jezioro Gęsi. Jezioro Gęsi jeszcze 20 lat temu nadawało się do kąpieli a obecnie to już tylko bagnisko. Ruszam z powrotem deszcz znowu zaczyna padać dojeżdżam do stawu hodowlanego rozpadało się na dobre więc chowam się pod drzewem. Dalsza droga do domu polegała na tym, by jechać lasem gdzie gałęzie mocno słaniają się na drogę a tym samych chronią od deszczu.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Łąkomin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 450 m

Suma zjazdów: 1 431 m Kys30 poleca tę trasę Przebieg trasy: Dębno, Więcław, Łąkomin, Barnówko, Więcław, Dębno. Większość dróg na trasie przebiega przez tereny leśne, stan dróg w lesie różny od piaszczystych do wysypanych tłuczniem. Najtrudniejsze odcinki trasy to drogi leśne przebiegające po byłych zrąbach.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.