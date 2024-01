Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 14 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 17% do 33%. 🚲 Trasa rowerowa: niedzielna traska Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 508 m

Suma zjazdów: 1 533 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Błoto liście wiatr chłód ale mega pozytywnie. Ternen koło 30 km reszta to asfalt. Czas jazdy 2:47 dystans 47.65km z licznika.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Santok-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,51 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 390 m

Suma zjazdów: 2 382 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Wycieczka Dębno-Santok-Dębno jest jedną z ciekawszych moich wycieczek w tym roku.Drogi głównie asfaltowe, trochę ścieżek rowerowych, jeden odcinek dróg leśnych (Mosina-Sosny) trochę krzaczorów park w Lubnie.

Ciekawym miejscem z punku widzenia historii jest wieś Lubno. Znajdują się w niej ruiny pałacu z XIX wieku. W latach swej świetności pałac wyglądał jak z bajek Disneya. Pałac przetrwał wojnę do roku 1963 roku znajdował się we władani PGR-u, a po tym okresie ulegał stopniowej dewastacji aż do stanu obecnego. W podobny sposób wiele zabytków za czasów komunistycznych było traktowane.

Wieś Czechów to ruiny wiatraka typu holenderskiego z 1843 roku i bunkry z lat 30-tych przy rzece Warcie. Przy bunkrach aż do samego Santoka mogłem na żywo przyjrzeć się Barszczowi Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego był w latach 60-tych wykorzystywany jako roślina pastewna w PGR. Obecnie jest rośliną niepożądaną i obowiązuje zakaz jej uprawy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Klickstein Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,5 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 826 m

Suma zjazdów: 1 819 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka rowerowa do Klicksteina - na początek wyjaśnienie, co to jest :) Fajna trasa po naszych najbliższych okolicach :) Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężeli-Chłopowo-Rezerwat Długogóry-Pniów-Rościn-Klickstein-Rózańsko-Dyszno-Dębno.

Dane z licznika rowerowego:

dystans: 64.59km

czas jazdy: 3:42:21

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Zimowy Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,06 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 563 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielny rowerowy wypad do Parku Ujście Warty. Zaplanowanej trasy nie udało mi się w całości przejechać ze względu na kilka zdarzeń na trasie. Pierwszą poważną przeszkodą była silna śnieżyca w okolicach Kaleńska która towarzyszyła mi aż do Dąbroszyna. Śnieg padał tak intensywnie, że gdyby okulary miały wycieraczki to i tak nie nadążyły by odbierać padającego śniegu ;) Efektem tego był bałwan na rowerze oklejony cały mokrym sniegiem (temperatura 0°C) W Dąbroszynie śnieżyca ustała, lecz śnieg padał nadal, więc spróbowałem wjechać do parku i tu klops: z przedniego koła wylatało powietrze, okazało się że łatka którą przykleiłem tydzień temu w terenie puściła (FUCK!) Mokry i zmarznięty kleję dentkę i oduszczam sobie dalsze wojaże, czas wracać do domu (jakieś 30-parę kilometrów jeszcze przede mną)

Trasa w warunkach letnich należy do bardzo łatwych, a w warunkach zimowych to już nie jest tak kolorowo :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Świerkocin Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 69,08 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 836 m

Suma zjazdów: 1 836 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Trasa wiedzie głównie drogami asfaltowymi. Z Mosiny do Sosen trasa przebiega drogami leśnymi. Ciekawym miejscem na trasie jest niewielka górka pomiędzy Starymi Dzieduszycami a Nowinami Wielkimi, na której występuje anomalia grawitacyjna która sprawia że samochód sam wtacza się pod górkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 133 m

Suma zjazdów: 1 148 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Niedzielny trip w okolice fortu sarbinowskiego w poszukiwaniu ostróg fortecznych. Pogoda dziś dopisała na samym początku miałem temperaturę -3 a już pod koniec wycieczki +4. Warunki w terenie ciężkie oblodzone drogi co poskutkowało zaliczeniem trzech gleb.

Ostrogi forteczne są częścią pierścienia okalającego Twierdzę Kostrzyn.

W rejonie Fortu Sarbinowo znajduje się 5 Ostrogów, które powstały w latach 1913-15. Część z nich miała pełnić funkcję magazynów amunicji, a część przeznaczono na podziemne koszary polowe.

Na dzisiaj zaplanowałem sobie odnaleźć 4 Ostrogi - znalazłem 3.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Zakochaj się w Jamnie Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 181 m

Suma zjazdów: 181 m Rowerzystom trasę poleca Forum_Koszalin Jamno to wyjątkowa dzielnica miasta do której zaprowadzi cię malowniczo poprowadzona (wzdłuż rzeki Dzierżęcinki) droga dla rowerów. Trasa w ciekawy sposób łączy Forum Koszalin / Wodną Dolinę z przystanią w Jamnie. Wybierając się na tą niespełna 27 kilometrową wycieczkę możesz spokojnie skorzystać z oferty Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Poznaj niezwykle ciekawą historię Jamna, a także zabytki i kulturę Jamneńską, zrelaksuj się na przystani jachtowej. Podczas sezonu letniego możesz także przeprawić się przez jezioro Jamno - z pomocą przyjdzie Ci „Julek” oraz „Koszałek”.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Koszalina

🚲 Trasa rowerowa: po śniegu Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,18 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 486 m

Suma zjazdów: 517 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 W końcu trochę śniegiem sypnęło więc czas wybrać się do lasu i troszkę rowerkiem pośmigać Emotikon smile Dzisiejsza wycieczka króciutka zaledwie 15,5 km. Na drogach śniegu dość sporo, trochę ślisko, pod Cychrami jadąc przez las skończyła mi się droga i z kamasza pchałem rower na przełaj, temperatura dość znośna -7

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: zima Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,14 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 673 m

Suma zjazdów: 737 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Pierwszy dzień długiego weekendu. Śniegu dosypało, a w lesie zrobiło się naprawdę pięknie. Większość trasy prowadzi drogami leśnymi, śniegu na drodze do kostek, a temperatura -4°C. Piękno przyrody sowicie wynagrodziło nam dzisiejszą mini wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna trasa Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,27 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 481 m

Suma zjazdów: 1 498 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Niedzielna trasa to wycieczka do lasu w okolicach Bogdańca. Piękne tam są lasy lecz pogoda nie daje nam możliwości bliżej nam ich poznać. Tygodniowa odwilż skutecznie rozmiękczyła drogi leśne przez co nie są one dziś zbytnio przejezdne ;) Nadleśnictwo Bogdaniec – nadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, położone jest w jej południowo-zachodniej części, w całości w województwie lubuskim. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Witnica, Lubiszyn, Kłodawa. Graniczy od północy z Nadleśnictwem Różańsko, od wschodu z Nadleśnictwem Kłodawa, od południa z Nadleśnictwem Lubniewice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, a od zachodu z Nadleśnictwem Dębno.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dębnie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.