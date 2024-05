Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. zachodniopomorskim ma być od 15°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 46%. W niedzielę 02 czerwca w woj. zachodniopomorskim ma być od 14°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 3% do 51%. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Czerników-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 461 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Dzisiejszego dnia, pijąc poranną kawę, postanowiłem wybrać się do Czernikowa (gdzie nigdy wcześniej nie byłem). Pochmurne niebo i niezbyt wysoka temperatura nie zachęcały do wycieczki. Profil trudności trasy określam jako średni, gdyż na trasie przeważają drogi leśne (piachy), bruk, drogi polne, asfalt dziurawy i popękany. Jedynym dobrym odcinkiem jest odcinek drogi nr 23 z pszczelnika do Dębna. Mimo złej pogody i fatalnych dróg wycieczka się opłaciła: wiele zabytków i piękno jesiennej przyrody.

Trasa odpowiednia na rower górski na szerokich kapciach.

🚲 Trasa rowerowa: Park Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,18 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 153 m

Suma zjazdów: 1 222 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna trasa na łono przyrody :)

Dzisiejsza trasa to pętla po parku Ujście Warty. Trasa tradycyjnie rozpoczyna i kończy się w Dębnie. Przygodę zaczynamy w Witnicy a opuszczamy park w Dąbroszynie.

Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

Park o powierzchni 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry, wytwarzane w dużej mierze przez rzekę Postomię. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą. Park znajduje się na terenie czterech gmin Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica. Symbolem Parku jest gęś zbożowa.

🚲 Trasa rowerowa: Johanneshof Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,97 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 752 m

Suma zjazdów: 1 766 m Kys30 poleca tę trasę Johanneshof to stara nazwa niemieckiej leśniczówki w pobliżu Chełma Dolnego. Trasa łatwa niezwykle malownicza, polecam ją dla miłośników historii i przyrody. Rodzaj trasy mieszany: asfalt., bruk, drogi leśne i polne.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

Dane z licznika:

dystans: 57.70km

czas: 2:37

🚲 Trasa rowerowa: z Dębna na j. Dzikie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,4 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 085 m

Suma zjazdów: 1 116 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka z Dębna nad jezioro Gęsi i Dzikie. Początek trasy w Dębnie kieruję się na drogę nr 23 w kierunku na Myślibórz. Po przejechaniu około 7 km skręcam do Więcławia i jadę dalej do Mostna, a później na skrzyżowaniu na Witnice. Po przejechaniu około 2 km od skrzyżowania wjeżdżam w las na drogę pożarową nr. 10 i tu zaczyna się 100% teren. Warto obejrzeć jezioro Gęsi, natomiast na jezioro Dzikie szkoda czasu bo to bagienne tereny.

🚲 Trasa rowerowa: Dyszno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 070 m

Suma zjazdów: 1 101 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Dyszno (do 1945 niem. Ringenwalde) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno. Według danych z 2012 miejscowość liczyła 195 mieszkańców[1]. Wieś znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii. Od XV w. do I połowy XVIII w. właścicielem była rodzina von Schönebeck, posiadająca majątki w powiecie myśliborskim i chojeńskim. W latach 1766-1793 majątek należał do rodziny von Humboldt, z której pochodzili bracia Aleksander - przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii, oraz Wilhelm - filozof i językoznawca. Od 1945 leży w granicach Polski. Pośrodku miejscowości znajduje się kościół z XVI w., z ryglową wieżą dobudowaną w XVIII w. oraz park typu krajobrazowego, założony w XIX w. Na terenach polnych rosną zespoły drzew pomnikowych Lipy Humboldta i Dęby Humboldta, o obwodzie do 750 cm.

🚲 Trasa rowerowa: niedzielna traska Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 508 m

Suma zjazdów: 1 533 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Błoto liście wiatr chłód ale mega pozytywnie. Ternen koło 30 km reszta to asfalt. Czas jazdy 2:47 dystans 47.65km z licznika.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Cedynia Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 235 m

Suma zjazdów: 1 225 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka z Dębna do Cedyni.

Trasa rozpoczyna się w Dębnie, skąd udaję się do Oborzan oddalonych od Dębna około 2 km. Zobaczyć tam możemy zabytkowy kościół pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku. Następnie udaję się do miejscowości Wysoka, gdzie z ciekawszych zabytków można zobaczyć kościół zbudowany między XIV a XV wiekiem. Dalsza część trasy to wieś Sitno, a następnie miasto Mieszkowice. W Mieszkowicach znajduje się wiele zabytków wartych obejrzenia, m.in. mury obronne z XIII-XIV w., kościół z XIII w., pomnik Mieszka I, zabytkowy ratusz, domy ryglowe z XVIII i XIX wieku. Z Mieszkowic udaję się drogą nr 126 w stronę Siekierek, a po około 3 km od miasta skręcam w prawo w drogę leśną nr 15. Droga ta prowadzi do Rezerwatu Jezior Sięgniewskich. Po jeziorach Sięgniewskich mijam Słubin, Stare Łysogórki i dojeżdżam do cmentarza wojennego pod Siekierkami, a następnie do Siekierek. Dalej na trasie znajduje się Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny i Góra Czcibora koło Cedyni. Pod Grą Czcibora udało mi się załapać na ostatni dzień imprezy plenerowej Dni Cedyni 2015 :-)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Ostrowiec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,37 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 178 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Ostrowca nad jezioro Ostrowieckie. Jezioro Ostrowieckie położone jest 10 km na północny wschód od Dębna, jego powierzchnia zajmuje 121,1 ha. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy, z których większa pokryta jest lasem i stanowi od 1985 faunistyczny rezerwat przyrody Czapli Ostrów.

Trasę zaliczam do trudnych gdyż przebiega głównie drogami leśnymi o kiepskiej jakości. Wycieczka zaczyna się i kończy w Dębnie. Po drodze mijamy takie miejscowosci jak: Więcław, Barnówko, Ostrowiec, Dyszno.

Celem wycieczki jest zwiedzenie plaży nad jeziorem Ostrowieckim. Nad pomysłem i projektem czuwała Rada Miejska w Dębnie wraz z burmistrzem. Ten "wspaniały" pomysł zrodził się i powstał w 2013 roku.

Oto orginalny tekst (tzw. propaganda sukcesu) ze strony Urzędu Miasta: "W Ostrowcu zagospodarowano część plaży nad jeziorem. Wyznaczono dwa miejsca do biesiadowania. Pierwsze bez zadaszenia składa się z paleniska, wokół którego ustawiono ławki oraz trzy stoły piknikowe. W drugim wykonano drewnianą altanę oraz dodatkowo zamontowano stojaki na rowery. Teren został wyposażony w kosze na odpady. Postawiono też dwie przenośne toalety podłączone do sieci sanitarnej, w tym jedna jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały teren został oddzielony drewnianym ogrodzeniem" .

Wszystko ładnie i pięknie, tylko że brak tu kąpieliska o tym z pozoru błahym szczególe urzędnicy zapomnieli :-) Pozwolę sobie tu zacytować nieśmiertelny tekst z filmu najsłynniejszego prześmiewcy PRL-u S. Barei

"i niech się inni wstydzą, to nie jest nasze ostatnie słowo" :-))))))

🚲 Trasa rowerowa: Dębno średnia pętla Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,91 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 135 m

Suma zjazdów: 1 138 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Pętla wokół Dębna drogami asfaltowymi.

Przebieg trasy: Dębno, Dargomyśl, Cychry, Bogusław, Kamień Wielki, Mościce, Witnica, Mosina, Mostno, Dębno.

Kiepskie odcinki asfaltu na trasie to: odcinek między Bogusławiem a Kamieniem Wielkim, Kamień Wielki, Moscice aż do skrzyżowania z drogą nr 132, odcinek miedzy Witnicą a Mosiną częściowo jest fatalny dla roweru szosowego.

Mimo tych niedogodności trasa obfituje w piękne plenery i ciekawe zabytki.

🚲 Trasa rowerowa: Radary Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 753 m

Suma zjazdów: 1 767 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna trasa do Chełma Dolnego w poszukiwaniu pozostałości po niemieckich radarach. Trasa bardzo ciekawa tematycznie. Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężelin-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.