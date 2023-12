Wybuch gazu w Stoczni Pomerania przy ul. Gdańskiej w Szczecinie. Trzy osoby są poszkodowane

Aktualizacja godz. 9.52

- Do hali na ul. Gdańską wezwanie otrzymaliśmy o godz. 8.18. Na miejscu pomocy udzielały 3 zespoły ratownictwa medycznego. Poszkodowanych zostało trzech mężczyzn w wieku ok. 40 lat. Jeden z nich doznał urazu czaszkowo-mózgowego, doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia, był reanimowany i w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Pozostali mężczyźni byli przytomni, w stanie stabilnym, jeden doznał urazu głowy, drugi urazu głowy i kończyny górnej. Obaj zostali zabezpieczeni i przetransportowani do szpitali - relacjonuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Stan na godz.9

Do eksplozji prawdopodobnie gazów technicznych doszło na terenie stoczni "Pomerania" po godzinie 8.