Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Szczecinie i regionie. Rozpoczęło się liczenie głosów [NA ŻYWO]

Punktualnie o godzinie 7 otwarte zostały lokale wyborcze w całej Polsce. Rozpoczęły się wybory parlamentarne i referendum. Przez cały dzień będziemy podawać komunikaty dotyczące m.in. frekwencji oraz tego jak przebiega sam proces głosowania w Szczecinie i regionie. Pierwsze wyniki będziemy publikować po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21.

W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu wyborów parlamentarnych 2023 oraz referendum w Szczecinie, regionie i kraju, dane o frekwencji oraz pierwsze, sondażowe wyniki głosowania. •23:10 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 146 przy ul. Mickiewicza w Szczecinie (w siedzibie wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego). Tu już głosować nie można - lokal od godz. 21 jest już dla wyborców zamknięty. Nie oznacza to jednak, że lokal jest pusty. Członkowie komisji wyborczej wciąż bowiem liczą oddane przez mieszkańców Pogodna głosy. Wszystko wygląda na to, że będą pracować do późnej nocy. Leszek Wójcik •23:06 Pierwsze komisje obwodowe w Szczecinie pojawiły się już po zakończeniu prac. Jako pierwsza pojawiła się komisja nr 194. Rozpoczęło się liczenie głosów Andrzej Szkocki Andrzej Szkocki •23:02 - Będą przyjeżdżać gminne komisje wyborcze z powiatów spoza Szczecina z protokołami po zakończeniu głosowania. Czekamy, na razie żadna komisja nie przyjechała - mówił przed godz. 23 Waldemar Gorzycki, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. •22:40 - Wydaje się, że pobiliśmy rekord frekwencji – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Zgodnie z badaniem exit poll, opartym na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego, frekwencja ogółem wyniosła 72,9 proc. Według sondażowych wyników w województwie zachodniopomorskim frekwencja wyniosła 68,3 proc.

•22:20 Wybory wyborami, ale nie zapominajmy że 15 października to też dzień walki z rakiem piersi. Stąd podświetlona na różowa Filharmonia w Szczeicnie. Mariusz Parkitny •21:50 Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 wyniosła 72,9 proc. procent – wynika z szacunków pracowni Ipsos, która przeprowadziła badanie exit poll. •21:30

Relacje ze sztabów wyborczych w Szczecinie

•21:00 Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie zachodniopomorskim

KO: 43.1%,

PiS: 29.9% ,

Trzecia Droga: 11.7%

Lewica: 7.8% ,

Konfederacja: 4.6% ,

Bezpartyjni Samorządowcy 2.2%: •21:00 Wyniki badania exit poll po wyborach parlamentarnych i referendum: PiS: 36,8%, KO 31,6% ,Trzecia Droga: 13%, Lewica: 8,6 % ,Konfederacja: 6,2%, Bezpartyjni Samorządowcy: 2,4%

•19:30

Zwycięstwo!

Odpocznijmy chwilę od polityki. Koszykarze Kinga Szczecin jak na mistrzów Polski przystało, pokonali we Wrocławiu wicemistrzów zespół Śląska 83:60 w meczu Orlen Basket Ligi Maciej Kulczyński PAP •18:46 PKW została zapytana o długie kolejki do lokali wyborczych i co będzie ze stojącymi w nich wyborcami o godz. 21. - Takie sytuacje zachodziły już w przeszłości. Wówczas PKW uznawała, że te osoby, które stawią się do kolejki do 21 mają prawo oddać głos - tłumaczy Sylwester Marciniak. •18:38 Jak informuje PKW, frekwencja na godz. 17 w województwie zachodniopomorskim wyniosła 57,45 proc. W Szczecinie 62,24 proc. Cztery lata temu było to 44 proc. •18:32 Frekwencja na godz. 17 wynosi 57,54 proc. - przekazuje szef PKW Sylwester Marciniak.

Dla porównania cztery lata temu w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wynosiła 45,94 proc. •17:44 - Aplikacja mObywatel działa, jest rekordowa liczba wejść. Nie było chwili, aby nie można było się legitymować w obwodowej komisji wyborczej za pomocą mObywatela, ale przez obciążenie są momenty, że dokumenty wyświetlają się tylko w trybie offline - tłumaczy PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. •16:20 W Szczecinie nadal trzeba odczekać w kolejce, aby oddać głos w wyborach. Andrzej Szkocki •16:10 – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda.

•15:20

Głosują politycy

Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki oddał głos w Szczecinie. Andrzej Szkocki

•15:00 Zajrzyjmy jeszcze do Stargardu, gdzie według Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 12 oddało głos 23,91 % uprwnionych do głosowania. A w jakich komisjach frekwencja była najwyższa? •14:35 Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w Szczecinie frekwencja o godzinie 12 wynosiła 25,03 %. Są jednak komisje, gdzie była zdecydowanie wyższa. Oto pięć z nich •14:10 Według danych PKW najwyższa frekwencja w województwie zachodniopomorskim jest w Świnoujściu. Tam też znajduje się komisja w której oddali już głosy wszyscy uprawnieni do głosowania, czyli frekwencja wyniosła 100 %. Poniżej 5 świnoujskich komisji z najwyższą frekwencją •13:50 Na godz. 12 najwyższą frekwencję w województwie zachodniopomorskim odnotowano w Świnoujściu 28,16 proc. Najniższa w powiecie myśliborskim 18,71 proc. PKW •13:45 Według danych PKW frekwencja na godz. 12 w województwie zachodniopomorskim wynosi 22,99%. W samym Szczecinie 25,03 proc. 4 lata temu było to 18,57 proc. PKW •13:43

Uwaga wyborcy!

Przy dużym obciążeniu aplikacji mObywatel, istnieje możliwość okazania dokumentu offline - informuje Centralny Ośrodek Informatyki

•13:36 - PKW na podstawie danych otrzymanych od 29 tys. komisji obwodowych informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 12 frekwencja wyniosła 22,59 proc. uprawnionych do głosowania - powiedział na konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak.

Jak dodał, w wyborach w 2019 roku frekwencja na godz. 12 wyniosła 18 proc. •13:10 Coraz większe kolejki ustawiają się przed lokalami wyborczymi w Szczecinie. W niektórych trzeba odstać nawet kilka minut, by wziąć udział w głosowaniu. •13:06

Głosują politycy

Głos oddała kandydatka do Senatu Agnieszka Kurzawa. Andrzej Szkocki •12:55

Oświadczenie PKW

"Należy wskazać komisjom, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać" - napisała w specjalnym oświadczeniu Państwowa Komisja Wyborcza w odpowiedzi na sygnały skarżących się wyborców na fakt, że są pytani o to czy chcą wszystkie karty. •12:50

Mistrzowie zagłosowali

Obywatelski obowiązek spełniony napisali na platformie X koszykarze Kinga Szczecin. Mistrzowie Polski głosowali we Wrocławiu, bo tam zagrają dziś o 17.30 z wicemistrzami ze Śląska Wrocław.

•12:40

Głosują politycy

Halina Szymańska, kandydatka do Senatu RP oddała głos w rodzinnym Łobzie. •10:50

Na Pomorzu Zachodnim bez zakłóceń

- Wszystkie obwodowe komisje wyborcze w województwie zachodniopomorskim rozpoczęły pracę bez zakłóceń – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Czapiewski, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie. •10:15 - Frekwencja będzie przekazywana przez obwodowe komisje wyborcze na godz. 12 i na godz. 17. Żadnych danych na godz. 10 nie posiadamy - dodał szef PKW. •10:00 - Jak na razie wybory przebiegają spokojnie. Głosowanie odbywa się bez incydentów - powiedział podczas pierwszej konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak.

•9:55 W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. •9:00 Zgodnie z planem, czyli punktualnie o godz. 7 rano rozpoczęła pracę Obwodowa Komisja Wyborcza nr 146 w Szczecinie - działa w siedzibie wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza. Jak się dowiedzieliśmy, nie było żadnych zakłóceń - choć na otwarcie Komisji czekało już kilka osób. Kiedy tam dotarliśmy, o godz. 8, głosowało 5 osób. Na razie więc nie ma kolejki. - Dlaczego tak rano, zdecydowała się pani wziąć udział w wyborach? - pytamy kobietę idącą do lokalu wyborczego. - Jestem pielęgniarką. Właśnie skończyłam nocny dyżur. Dlatego teraz zagłosuję i do spania.

- Ja nie muszę nastawiać budzika, by wcześnie wstać, zawsze tak się budzę - mówi nam mężczyzna, który jako jeden z pierwszych zjawił się w lokalu wyborczym. - Przyszedłem wcześniej, bo chcę dziś pójść na długi spacer po lesie. Nie wiem, kiedy wrócę więc pomyślałem, że na wszelki wypadek zagłosuję rano. •8:20 Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

•7:50 W wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym utworzono 31 497 obwodów głosowania, z czego 29 292 to stałe obwody głosowania, 1781 to odrębne obwody głosowania, ponadto zostało utworzonych 417 obwodów za granicą, ale ostatecznie jest ich 416 - ze względu na zlikwidowanie obwodu w Izraelu. Uprawnionych do głosowania jest 29 mln 91 tys. 533 osób, z tego 12 792 to liczba wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób to liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika.

•7:35 Przed udaniem się na wybory każdy może sprawdzić, gdzie znajduje się jego lokal wyborczy m.in. na w wyszukiwarce na stronie wybory.gov.pl Wystarczy wpisać swój adres.

W lokalu wyborczym trzeba będzie okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa, może to też być dokument, który utracił ważności lub dokument w aplikacji mObywatel). Wyborca otrzyma trzy karty: do głosowania na kandydatów do Sejmu, Senatu oraz do głosowania w referendum. •7:05 Podczas wyborów parlamentarnych 2023 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Głosowanie odbywa się poprzez wstawienie na karcie do głosowania krzyżyka przy wybranym nazwisku. Wybory parlamentarne do Sejmu odbywają się w 41 okręgach wyborczych. Z każdego z nich wybranych będzie od 7 do 20 posłów, zależnie od liczby mieszkańców na danym obszarze. W okręgu 41 (część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście) wybierzemy 12 posłów.

Aby głos był ważny, na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy jednym nazwisku. W referendum, przy każdym pytaniu należy zaznaczyć, stawiając znak X, jedną odpowiedź: TAK lub NIE.

•7:00 W całej Polsce zostały otwarte wszystkie lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21.