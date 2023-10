Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Szczecinie i regionie. Polacy ruszyli do urn! [NA ŻYWO]

W lokalu wyborczym trzeba będzie okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa, może to też być dokument, który utracił ważności lub dokument w aplikacji mObywatel).

Uprawnionych do głosowania jest 29 mln 91 tys. 533 osób , z tego 12 792 to liczba wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób to liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika.

W wyborach parlamentarnych i referendum ogólnokrajowym utworzono 31 497 obwodów głosowania, z czego 29 292 to stałe obwody głosowania, 1781 to odrębne obwody głosowania, ponadto zostało utworzonych 417 obwodów za granicą, ale ostatecznie jest ich 416 - ze względu na zlikwidowanie obwodu w Izraelu.

Wyborca otrzyma trzy karty: do głosowania na kandydatów do Sejmu, Senatu oraz do głosowania w referendum.

Podczas wyborów parlamentarnych 2023 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Głosowanie odbywa się poprzez wstawienie na karcie do głosowania krzyżyka przy wybranym nazwisku. Wybory parlamentarne do Sejmu odbywają się w 41 okręgach wyborczych. Z każdego z nich wybranych będzie od 7 do 20 posłów, zależnie od liczby mieszkańców na danym obszarze.

W okręgu 41 (część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście) wybierzemy 12 posłów.

Aby głos był ważny, na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy jednym nazwisku. W referendum, przy każdym pytaniu należy zaznaczyć, stawiając znak X, jedną odpowiedź: TAK lub NIE.