Wybierasz się do uzdrowiska? Nie zapomnij o kilku zasadach

Jedziesz do uzdrowiska? Na 12-13 dni przed rozpoczęciem turnusu zadzwoń do uzdrowiska i podaj swój aktualny numer telefonu.

Nie wcześniej, ponieważ uzdrowiska otrzymują listę kuracjuszy dopiero na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Zobacz numery telefonów do uzdrowisk w województwie zachodniopomorskim.

Następnie umów się na zrobienie testu w kierunku koronawirusa. Test należy wykonać nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu (dzień rozpoczęcia turnusu minus 6) Na pobranie testu trzeba się zarejestrować!

Gdzie można wykonać test? Wykaz punktów pobrań:

Drawsko Pomorskie, "Szpitale Polskie" S.A., ul. Bolesława Chrobrego 4,

punkt czynny w godz. 10:00-12:00;

tel. 94 363 03 03