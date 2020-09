Wrzesień to idealny czas na dobrą książkę. Rozmowa z Małgorzatą Narożną

Wrzesień w literaturze to...?

Zapowiedź jesieni, a jesień to kasztany i liście, to deszczowe wieczory, i słoneczne dni. Dla mnie to czas poezji, wierszy. Nieuchronnie kojarzy się nam z nowym rokiem szkolnym lub przedszkolnym. Dla niektórych jest to radosny powrót do szkoły, a dla niektórych debiuty, nowe przestrzenie do oswojenia i zaakceptowania, nowi rówieśnicy, emocje. Pomogą i poprowadzą nas jak zwykle książki. Polecam, m.in. na pierwszy dzień w przedszkolu: ”Feluś i Gucio idą do przedszkola” Katarzyna Kozłowska, „Kolorowy potwór idzie do przedszkola” Anna Llenas. Dla młodzieży w wieku szkolnym: „Hedwiga” Frida Nilsson,w tłumaczeniu Barbary Gawryluk, „Amelia i Kuba. Nowa szkoła” Rafał Kosik. Licealiści i studenci niech sięgną po: „Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci” prof. dr. hab. Renata Ziemińska. A rodzice, pedagodzy, dorośli: „Smaki dzieciństwa”, Mirosława Kątny.