Wraca największy pchli targ w Szczecinie. Jakie skarby czekają na Less Waste Market?

Przypomnimy, że pomysłodawczyniami i organizatorkami wydarzenia są trzy szczecinianki: Agata, Hania i Magda. Jak wyjaśniły - pomysł na Less Waste Market pojawił się po powrocie Agaty z Kopenhagi.

- Zobaczyłam jak potrzebne i przystępne są tam takie inicjatywy – wyjaśniła organizatorka. - Co weekend, o ile pozwala na to pogoda, w praktycznie każdej dzielnicy Kopenhagi odbywają się pchle targi. Oprócz ubrań można znaleźć tam różne gadżety i elementy wystroju domu. Swoje prace wystawiają również rękodzielnicy, których produkty przez małą produkcję są wprost niepowtarzalne - robione z sercem.

Wydarzenie odbywa się regularnie, zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca w Hali Odra. Oznacza to, że najbliższa edycja wypada już w niedzielę 8 października.

- Tego typu zakupy to same plusy - mówi Kasia, jedna z kupujących w poprzednich edycjach. - Kupiłam sukienkę za 30 zł. Jest w bardzo dobrym stanie i ma dobry skład. Nie znajdę takiej w tej cenie w sklepie. A co najważniejsze, korzystam z tego co zostało już wyprodukowane i choć w ten symboliczny sposób mogę odciążyć naszą planetę.