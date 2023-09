Wojewoda przyjrzy się sprawie terenu przy ul. Szymanowskiego

Kilkudziesięciu mieszkańców ulicy Szymanowskiego i ulicy Herbowej w Szczecinie zorganizowało we wtorek pikietę na Wałach Chrobrego. Mieli ze sobą transparenty, m.in. z hasłem "Stop patodeweloperce w Szczecinie".

Co ich tam sprowadziło? Niewielką działkę przed ich blokami kupiła firma Modehpolmo i planuje postawić na niej budynek handlowo-usługowo-mieszkalny. Mieszkańcy oczywiście stracą zieleń pod oknami, ale nie to jest ich główne zmartwienie. Są oburzeni, bo nowy budynek miałby być oddalony o zaledwie osiem metrów od ich bloku. Mówią, że z przyszłymi sąsiadami mogliby zaglądać sobie do talerzy.