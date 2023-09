Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 19.09.2023 Redakcja Wiadomości

Informacje o utrudnieniach drogowych w zachodniopomorskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Które drogi w województwie zachodniopomorskim 19.09.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 20, Drawsko Pomorskie miasto (64. km na odc. 64,7 km) Objazd dla pojazdów powyżej 5 ton zaplanowano przez DW173 przez Zarańsko, Ostrowice, DP1962Z przez Siecino do Złocieńca.Objazd dla pojazdów do 5 ton przez centrum Drawska ulicami: Obrońców Westerplatte i Pocztową dla kierunku do Szczecinka oraz Piłsudskiego, Sybiraków, Zamkową i Westerplatte dlakierunku do Stargardu..