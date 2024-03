Wieża widokowa w Wolinie już jest turystycznym hitem regionu. W sobotę wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]

NOWE Niesamowita atrakcja tuż obok Polski. Moc wrażeń i nieziemskie widoki gwarantowane

Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do...