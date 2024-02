Wiemy, na co Szczecin wyda pieniądze z KPO. Miasto ma całą listę pomysłów

- A my wtedy od razu przystępujemy do pracy - zaznacza. - Wtedy poznamy szczegółowe warunki i zasady, więc nasze plany może trzeba będzie jeszcze skorygować.

Zdradza, że w tych planach miasto ma wybudowanie np. żłobków w ramach programu Maluch+. Nowe placówki miałyby powstać przy ul. Pszczelnej, Nałkowskiej, Bohaterów Getta Warszawskiego, Pokładowej.

Szczecin ma też apetyt na autobusy elektryczne.

- To byłoby 7 pojazdów 12-metrowych i tyle samo 18-metrowych - mówi.

Nie kryje jednak obaw, czy ten projekt uda się rzeczywiście zrealizować, bo termin na wykorzystanie pieniędzy mija w połowie 2026 roku.

- Jeśli nawet od razu wystartujemy z przetargiem, a ten trwa około 3 miesięcy, to nie jest to wszystko - opowiada. - Producenci nie mają gotowych elektrycznych autobusów. Czas na wyprodukowanie jednego to około 9 miesięcy. A przecież takie pomysły, aby z KPO finansować elektryczne autobusy ma nie tylko Szczecin. Kolejka na takie pojazdy może być spora i to producent może nie zdążyć.