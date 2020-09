Wielki jazzowy koncert w filharmonii w Szczecinie. Największe nazwiska na scenie

Kasia Pietrzko, Maciej Kądziela, Jakub Mizeracki, Tomasz Chyła oraz Kacper Smoliński to skład nowej na rynku formacji Jazz Forum Talents. To również nazwiska, które warto zapamiętać. Choć na scenie są dopiero od kilku lat, lista ich sukcesów jest dłuższa, niż u niejednego doświadczonego muzyka. Osobno stawali na polskich i europejskich scenach, by w końcu spotkać się na Jazz Forum Showcase powered by Szczecin 2019. Spośród 250 zgłoszonych na wydarzenie artystów to właśnie oni okazali się najlepsi i w ramach kontynuacji projektu zawiązali zespół.