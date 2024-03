Wielkanocny kiermasz na Zamku. Miody, własne wypieki, babeczki do koszyków wielkanocnych, wędliny...

Na początek, na rozgrzewkę, dobra kawa ze szczecińskiej palarni Dolla.

- Co pan proponuje?

- "10 w skali Beauforta". To mieszanka arabiki pochodzącej z Brazylii, Gwatemali, Kolumbii i Indii - objaśnia pan Waldemar. - Taki specjalny blend pod espresso - intensywny, aromatyczny, zrównoważony... o bogatym smaku.

Po kawowym wzmocnieniu, można robić zakupy.

- Przyszłam się rozejrzeć, może coś znajdę na święta - mówi pani Basia. - Szukam stroików, produktów do pieczenia ciasta... Potrzebuję też syrop różany.

- Pogoda nie przeszkadza?

- Jest idealnie, w sam raz. Tak lubię.

Wielkanocny kiermasz na Zamku trwał dwa dni, w sobotę i niedzielę. Choć pogoda była "marcowa" na zamkowy dziedziniec przyszło sporo ludzi. Co można było kupić? Całą gamę produktów regionalnych i lokalnych, m.in. przetwory, miody, wypieki, babeczki do koszyków wielkanocnych, zakwas na żurek, sery, ryby, pierniki, wina i ozdoby świąteczne.

- Co pani kupiła? - pytamy.

- Dwa rodzaje serów, biały z ziołami prowansalskimi i żółty, śmierdzący - śmieje się pani Joanna. - Uwielbiamy z mężem takie specjały. Kiedyś przywieźliśmy sobie takie z Francji, a teraz mamy na miejscu. Super.

Jak podpytaliśmy obsługujących stoisko "Frykas", pierwszy z nich to był ser młody, 1-2-dniowy, a drugi tzw. farmerski, dojrzały, podpuszczkowy. Tuż obok było stoisko z miodami z Puszczy Barlineckiej.

- O tej porze roku miody są już scukrzone, to normalne zjawisko - pszczelarz obsługujący w sklepiku tłumaczy klientce, dlaczego nie ma już w sprzedaży miodów płynnych.

Dalej były ryby z wyspy Wolin (a dokładnie z Dziwnowa), potem wina z winnicy Sydonia i sklep z dziczyzną.