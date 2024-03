Wiec wyborczy Lewicy na Wałach Chrobrego. Kandydat na prezydenta Szczecina zapowiada, że cghce zmieniać miasto

Na konferencję prasową koalicyjnego komitetu wyborczego Lewica przyjechali nie tylko startujący w wyborach samorządowych kandydaci z list Lewicy. Szczecin odwiedzili również czołowi politycy, w tym wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i posłanki: Anna Maria Żukowska, szefowa klubu radnych Lewica i Katarzyna Ueberhan przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie.

Jako pierwszy na Wałach Chrobrego zabrał głos marszałek Sejmu. Zanim zaczęło padać, zdążył zapewnić, że Lewica jest trwałym elementem koalicji rządzącej.

- A trzeba naprawdę silnej koalicji, żeby Polskę przeprowadzić przez najbliższe lata i wyczyścić wszystkie te sprawy, które zostały zabałaganione przez poprzedni rząd - przyznał.

Mówiąc o czekających nas wyborach samorządowych podkreślił, że jest to czas "na rozmowy o podstawowych sprawach Polek i Polaków, czyli o normalnym, spokojnym, dobrym życiu, bez polityki".

- I dlatego to dobry moment, żeby głosować nie dbając o formację, tylko o poglądy. Trzeba głosować na tych, którzy mają jasne, precyzyjne odpowiedzi na pytania, które padają w przestrzeni publicznej.

Czarzasty z innymi politykami Nowej Lewicy mówił w sobotę o pomysłach jego ugrupowania na zmiany jakie powinny zajść w polityce i samorządzie w najbliższym czasie.

- Do rządu weszliśmy z konkretnymi założeniami - zapewniła zabierająca głos po wicemarszałku Anna Żukowska. - Później negocjowaliśmy umowę koalicyjną. Znalazły się w niej m.in. zapisy traktujące o budownictwie mieszkań na tani wynajem, in vitro, antykoncepcji, trosce o seniorki i seniorów (czyli rencie wdowiej) i prawach kobiet.

Polityczka Lewicy obiecała też wydłużenie urlopów dla rodziców wcześniaków.

- By to był czas na cieszenie się swoim potomkiem, kiedy jest w domu, a nie w szpitalu.

Hasłem Nowej Lewicy w tych wyborach jest: Szkoła, Mieszkanie, Szpital - czyli, jak określili, ogólnopolski SMS.

- Dlaczego szkoła? - zapytała Katarzyna Ueberhan. - Bo musi być wreszcie otwarta, przyjazna, świecka (z lekcjami religii na początku bądź na końcu planu lekcji lub w ogóle bez nich), blisko miejsca zamieszkania, a także taka, w której żadne dziecko nie będzie głodne - chcemy bezpłatnych posiłków.

"Mieszkania". Lewica chce stawiać na rozwój mieszkalnictwa społecznego, dla każdego. "Szpital". Ma być dostępny i dofinansowany.

Minister Dariusz Wieczorek, już w strugach deszczu, zaprezentował zachodniopomorskich kandydatów Lewicy - z powodu zawieruchy przedstawił jedynie jej liderów.

Listy sejmikowe: Dawid Krystek okręg szczeciński, Beata Radziszewska okręg stargardzki, Bartosz Maszczyński okręg świnujsko-goleniowski, Stanisław Wziątek, okręg kołobrzeski i Marek Łagodzki okręg koszaliński.

- Mamy kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów - zapewnił.

Na Wałach Chrobrego przedstawił tylko Bogdana Jaroszewicza, kandydującego na fotel prezydenta w Szczecinie.

- Nasz szczeciński SMS? Bezpieczna komunikacja, szkoły świeckie i zdrowie.