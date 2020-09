"Weekend w Szczecinie" - najciekawsze wydarzenia kulturalne weekendu

Premierowa kompozycja bazująca na materiale dźwiękowym zebranym podczas badań terenowych na Pomorzu Zachodnim w latach 90 przez dyrektor Filharmonii w Szczecinie Dorotę Serwę. Nowa muzyka zostanie zamknięta w formie klasycznego kwartetu smyczkowego z nowoczesnym i współczesnym podejściem do jego brzmienia. Program: Mateusz Czarnowski, Kwartet smyczkowy nr 1 (prapremiera). Tegoroczna formuła konkursowa będzie doskonałą okazją do przypomnienia minionych odsłon Turnieju i najlepszych wokalistów, instrumentalistów, zespołów śpiewaczych i kapel, jacy od 2015 roku pojawiali się w Filharmonii w Szczecinie.

Narodowe Czytanie, 5 września, Zamek, godz. 12, wstęp wolny.

"Bajka o szczęściu" w Pleciudze

Czy zastanawialiście się nad tym, co tak naprawdę daje nam szczęście? „Bajka o szczęściu” to mądra i pełna ciepła opowieść o tym, jak bardzo człowiek staje się samotny, gdy zamiast przyjaźni wybiera przedmioty. W pięknej konwencji teatru marionetek wykorzystującej świetne tradycje teatru lalek, snuta jest opowieść o świecie nieprzemijających wartości. Jak większość bajek i ta kończy się szczęśliwie. Przedstawienie dla dzieci od 4 lat. W weekendy Pleciuga zaprasza na spektakle plenerowe. "Scena na podwórku" już otwarta.

Bajka o szczęściu, 5 września godz. 16, 6 września godz. 11, Pleciuga, bilety 20 zł.

40-lecie After Blues

Impresariat Zachodniopomorski zaprasza na koncert jubileuszowy, w którym obok Jubilatów, udział wezmą różnorodne stylistycznie szczecińskie zespoły, wykonując utwory z repertuaru After Blues. Będą to: Quo Vadis, The Analogs, Tragarze, Nikt, Kapitan Stereo, The Blue Bus, Ręczno-Nożna Kapela Przydrożna i Opty - Malni. Koncert ten będzie nagrywany i zamieszczony na YouTube oraz zarejestrowany dźwiękowo i wydany w formie płyty CD oraz LP, czyli unikatowej płyty winylowej. Autorem obu okładek jest Leszek Zebrowski. Koncert poprowadzi Szymon Kaczmarek. Koncert wspiera Pomorze Zachodnie i Miasto Szczecin.