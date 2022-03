Ważne spotkanie rozpoczyna wiosnę w B-klasie. ZDJĘCIA

B-klasa w naszym województwie składa się z pięciu grup, w tym jednej z regionu koszalińskiego. W grupie drugiej wiosnę zainauguruje starcie na szczycie. Lider, Rybak Trzebież, zagra na boisku trzeciego w tabeli - Okrętu Mirand Szczecin. Różnica między zespołami to siedem punktów.

- Powtórzę słowa trenera, to będzie dla nas mecz o wszystko! - mówi Piotr Bursa, jeden z bardziej doświadczonych zawodników Okrętu Szczecin. - To spotkania zdecyduje o tym, czy będziemy jeszcze walczyć o awans. Później zostanie osiem kolejek, w których trudno będzie nadrobić stratę. Spodziewam się ciężkiego starcia, rywale grają mocno fizycznie. Musimy się temu potrafić przeciwstawić - dodaje Bursa.

Bursa to jeden z lepszych zawodników Okrętu. W rundzie jesiennej w 14 meczach ligowych i pucharowych strzelił 7 goli i miał 10 asyst. - Nie przywiązuję się do liczb, traktuję to w formie zabawy. Ważne by był ze mnie pożytek i koledzy czegoś się nauczyli. To fajny i młody zespół, który mocno się rozwija.