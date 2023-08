Waloryzacja emerytur jest rekordowa! Wiemy jakie będą podwyżki dla seniorów od marca 19.08.2023

Oficjalna waloryzacja emerytur i rent od marca 2023

Główny Urząd Statystyczny podał już wszystkie niezbędne dane do wyliczenia waloryzacji emerytur i rent. Średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniosła 14,8 proc., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ubiegłym roku wyniosło 6653,67 zł i jest wyższe o 13 proc. niż w 2021 roku. W praktyce oznacza to, że pensje rosną wolniej niż ceny w sklepach i rachunki za prąd czy gaz. Zatem mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że inflacja pożera podwyżkę płac.