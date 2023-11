W wielu województwach rozpoczęły się ferie zimowe. Sprawdź, kiedy wypadają ferie w województwie zachodniopomorskim 20.11.2023

Ferie zimowe to dla dzieci zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych momentów w ciągu roku szkolnego. Wiadomo już, kiedy w 2023 roku wypadają ferie dla poszczególnych województw. Kiedy wolne będą mieli uczniowie z Pomorza Zachodniego?

Ferie 2023 to czas, kiedy dzieci mają dni wolne od szkoły i mogą nareszcie odetchnąć od codziennych obowiązków związanych z edukacją. Chętnie spędzają czas w formie aktywności sportowych takich jak narty, łyżwy, snowboard, czy klasyczne sanki. Oczywiście, aby zabawa była udana, niezbędna jest śnieżna aura. Kiedy rozpocznie się zimowy odpoczynek?

Ferie Zimowe w 2023 roku. Kiedy wypadają w poszczególnych województwach?

Zasada realizowania ferii zimowych jest od lat ta sama. Terminy rozpoczynają się etapowo i pod uwagę brana jest zawsze konkretna część województw. Co roku daty dla poszczególnych lokalizacji ulegają zmianie. Kalendarz ferii w 2023 roku opublikowany jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ferie 2023 w województwie zachodniopomorskim

Uczniowie z województwa zachodniopomorskiego jako ostatni w porównaniu do swoich rówieśników z innych regionów Polski, będą mogli się cieszyć z dwutygodniowej przerwy. Zimowa przerwa potrwa bowiem od poniedziałku 13 lutego do niedzieli 26 lutego.

Rok szkolny 2022/2023 - kiedy wypadają dni wolne od nauki?

Ferie zimowe to nie jedyny czas, gdy uczniowie mogą nieco odpocząć od nauki - i to przez całe dwa tygodnie! Łącznie z feriami, wakacjami, przerwami świątecznymi czy weekendami uczniowie mogą liczyć na 179 dni wolnych od nauki. W tym roku szkolnym dni wolne od nauki będą jeszcze także w następujących datach:

23 grudnia 2022-1 stycznia 2023 - zimowa przerwa świąteczna;

6 stycznia 2023 - święto Trzech Króli;

6-11 kwietnia 2023 - wiosenna przerwa świąteczna;

1-3 maja 2023 (poniedziałek - środa) - majówka;

8 czerwca 2023 - Boże Ciało.

Do kiedy jest bon turystyczny i czy wykorzystasz go jeszcze w 2023 roku?

Początkowo, bon turystyczny był ważny jedynie do końca września 2022 roku. Jednak Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, w której jest zawarta poprawka dotycząca świadczenia. Bon turystyczny można wykorzystać, aż do końca marca 2023 roku. Dzięki temu możesz go użyć podczas ferii zimowych w 2023 r.

Jeśli wiesz już, kiedy wykorzystasz bon, musisz też wiedzieć, na co możesz go przeznaczyć. Oferta jest właściwie całkiem spora. Możesz wykorzystać bon na przykład przy płatności za pobyt w hotelu, pensjonacie, czy też gospodarstwie agroturystycznym. Pamiętaj jednak, że najpierw należy go aktywować na stronie PUE ZUS.

Dzięki świadczeniu, na każde dziecko do 18 roku życia, przypada kwota 500 zł. Jeśli twoje dziecko jest niepełnosprawne, dostaniesz dodatkowy bon o wartości również 500 zł. Oznacza to, że osoby z orzeczeniem, otrzymają świadczenia o łącznej wartości 1000 zł. Osoby, które już w całości wykorzystały bon turystyczny, nie otrzymają go ponownie w 2023 roku i nie będą miały możliwości realizacji bonu w ferie zimowe 2023.

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej