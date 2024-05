W Szczecinie truskawki na stoiskach kupisz już za 15 zł za kilogram

Truskawki to jedne z najbardziej lubianych owoców. Nieodłącznie kojarzą się z ciepłym latem, wakacjami i soczystym smakiem. Prawdziwym rarytasem są rzecz jasna truskawki krajowe, najlepiej prosto z krzaczka. Szczyt sezonu na te owoce zaczyna się na początku czerwca i trwa do połowy lipca.

W tej chwili krajowe truskawki na rynku hurtowym w Broniszach kosztują od 12 do 20 zł za kilogram. W dużej mierze cena zależy to od jakości towaru. Średnie cena sprzedaży wynosi 14 zł/kg. W handlu dostępne są również importowane owoce. Ich ceny są zaczynają się od 8,5 do 12,5 zł/kg, a średnio sprzedawane są za 11,5 zł/kg.

Natomiast w Szczecinie pojawiły się już na ulicach miasta stoiska, gdzie sprzedawane są truskawki, ale także czereśnie, pomidory, a także szparagi czy borówki.