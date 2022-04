W czwartoligowych derbach Szczecina tym razem bez bramek [RAPORT PIŁKARSKI]

Jeśli nawet Zefir jest już pogodzony ze spadkiem, a MKP to solidny zespół IV ligi, to wynik dwucyfrowy na tym poziomie rywalizacji jest czymś wyjątkowym. Padł po raz pierwszy w tym sezonie. MKP wygrał na wyjeździe aż 11:1. Z tym samym Zefirem, który kilka tygodni temu potrafił zremisować z Flotą Świnoujście przez co Wyspiarze wpadli w poważny dołek. Wyszli już z niego, ale szansa na awans do III ligi mogła im w tym słabszym okresie uciec.

Dodajmy, że jesienią Flota rozbiła na wyjeździe Rasela Dygowo 8:0, a w kilku innych meczach zwycięzcy zdobywali siedem bramek.

Wspomniana Flota wygrała na swoim boisku z Orłem Wałcz 4:0. Czwartą bramkę dla gospodarzy zdobył jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy w IV lidze, ale wciąż skuteczny Damian Staniszewski.

W derbach Szczecina bez bramek, choć jesienią Hutnik i Jeziorak nastrzelali aż 7. Niespodzianka w Goleniowie i to taka, która może mocno skomplikować sytuację Iny w walce o uniknięcie spadku. Przypomnijmy, że ZZPN chce zmniejszyć IV ligę do 18 drużyn, więc automatycznie spada 5 drużyn. Szósta od końca będzie grała baraże z najlepszym wicemistrzem okręgówek. Ale grupa spadkowiczów będzie powiększona o liczbę drużyn z naszego regionu, które spadną z III do IV ligi. Tam sytuacja Kluczevii jest fatalna, a los Bałtyku Koszalin nie jest pewny.