Utrudnienia w ruchu: woj. zachodniopomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 28.12.2023 Redakcja Wiadomości

Informacje o utrudnieniach drogowych w zachodniopomorskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Które drogi w województwie zachodniopomorskim 28.12.2023 nie są przejezdne? Inne utrudnienie: droga 3, Wolin - Dargobądz (24. km) Pojazd ponadnormatywny uszkodził konstrukcję wiaduktu - droga zablokowana. Objazd drogą powiatową 1006Z do m. Międzywodzie, wojewódzką 102 do m. Międzyzdroje i do DK 3.