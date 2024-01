Utrudnienia w ruchu 5.01.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Redakcja Wiadomości

Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (5.01.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S3, Węzeł Myślibórz - Szczecin (53. km na odc. 0 km) Naprawa barier energochłonnych od km 53+224 do km 53+260 pas awaryjny, jezdnia lewa (pas wjazdowy), ograniczenie do 90 km/h. Utrudnienia od godz. 8.00 do 15.00.