Urzędnik podejrzany o działanie na szkodę Urzędu Marszałkowskiego, stanowczo zaprzecza.

Według CBA doszło do "niekorzystnego rozporządzania mieniem" na ponad 2,7 mln zł.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej oraz osobistej przez pracowników samorządowych. Dziś służby ujawniły nieco szczegółów z tego postępowania.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej i osobistej w związku z pełnieniem funkcji publicznej oraz zatrudnianiem określonych osób do realizacji inwestycji budowlanej, doszło do nadużyć i działania na szkodę Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

- Korzyści wręczane były w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Podmioty, oferujące korzyści, wprowadzały w błąd co do posiadanych środków finansowych i możliwości realizacji licznych inwestycji, co miało istotne znaczenie dla uzyskania dotacji. Z ustaleń w śledztwie wynika, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na kwotę ponad 2,7 mln zł - informuje CBA.