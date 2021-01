Uroczyste pożegnanie skarbnika Szczecina. Stanisław Lipiński odchodzi na emeryturę

- Był rasowym urzędnikiem, prezydenci się zmieniali, a on trwał. Miał cechę charakteru, którą nie każdy ma, czyli umiejętność mediacyjną - mówiła Renata Łażewska, przewodnicząca rady miasta, co ma nie każdy umiejętność mediacyjną - mówiła przewodnicząca.

- To postać w świecie finansjery, w świecie skarbników. Mój przyjaciel - komplementował Tomasz Grodzki.

Od senatorów odchodzący skarbnik otrzymał list z podziękowaniami, a od marszałka województwa odznakę Złotego Gryfa Zachodniopomorskiego.

- To najwyższe odznaczenie jaki przyznaje zarząd województwa. Praca ze Stanisławem była zaszczytem - mówił marszałek.

Stanisław Lipiński nie ukrywał wzruszenia. Zwrócił uwagę, że w historii Szczecina było tylko kilka takich wydarzeń, kiedy Szczecin bardzo się rozwijał. Ostatni raz po wojnie francusko-pruskiej.

- I w ostatnich latach. Takie miałem szczęście, że w ostatnich latach pracowałem dla miasta, w okresie, gdy znów zmieniano oblicze miasta jak w XIX wieku. Odbudowaliśmy finanse miasta z najniższego poziomu do najwyższego. co potwierdzają międzynarodowe agencje ratingowe. Podczas pandemii obraliśmy w mieście drogę mocnego rozwoju. Już wiemy, że mimo znacznych ubytków dochodów, to program inwestycyjny został wykonany na rekordowym poziomie 900 mln zł. Deficyt jest dużo mniejszy, mamy wysoką nadwyżkę. Ta polityka na polityka będzie kontynuowana. Zostawiam sztab ludzi świetnie przygotowanych. Dziękuję wszystkim za te lata spędzone razem - mówił Stanisław Lipiński.