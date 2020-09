Unity Line i PŻB chcą utworzenia nowej spółki - Polskie Promy

Firma Unity Line Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze należy do grupy kapitałowej tworzonej przez przedsiębiorstwo państwowe Polska Żegluga Morska. Jest to wiodąca i największa grupa armatorska w Polsce i jeden z większych w Europie i na świecie morskich przewoźników suchych ładunków masowych.

Od czerwca tego roku na czele Polskiej Żeglugi Morskiej stoi były już wiceprezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Andrzej Wróblewski.

- To było do przewidzenia – mówią specjaliści zajmujący się branżą morską. – Po to w końcu wymieniono szefostwo PŻM. A dla PŻM taki ruch to prawie jak gwóźdź do trumny.

I tłumaczą, że PŻM stoi na trzech filarach: Pazimu i hotelu Radisson, spółki Unity Line zajmującą się przewozami promowymi i masowcami.

- I Pazim i hotel Radisson to w obecnej sytuacji nie są przedsięwzięcia przynoszące zysk, szczególnie w dobie pandemii - mówią. – Transport morski też teraz przez pandemie nie kwitnie. A wyjęcie pieniędzy z Unity Line spowoduje, że cały PŻM nie będzie miał z czego żyć.