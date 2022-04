Unikatowe wnętrza i projekty szczecinianina Grzegorza Hasika. Zobacz zdjęcia

W jakim stylu najchętniej pan urządza wnętrza nieruchomości?

- Wnętrza urządzam w dość swobodnym eklektycznym stylu z wykorzystaniem mebli vintage z drugiej połowy XX wieku oraz własnych autorskich projektów mebli i oświetlenia. Styl często określa sam budynek, w którym znajduje się wnętrze. W kamienicach możemy sobie pozwolić na większą swobodę dzięki wysokim stropom. Odnowione sztukaterie, stolarka drzwiowa i podłogi stają się idealną bazą, którą możemy dopełnić prostymi minimalistycznymi meblami. Inaczej wnętrza kształtuje się w budynkach z lat 60. i 70. XX wieku warto postawić na funkcjonalizm i modernistyczną prostotę z poszanowaniem starych parkietów czy parapetów z grubego lastryko. We wnętrzach współczesnych jest jeszcze inaczej - nie mamy punktów odniesienia do danego stylu, więc projekt może pójść w zupełnie nową stronę. Dobrze zaprojektowana przestrzeń to taka, w której oprócz prawidłowego układu funkcjonalnego pomieszczeń wyczuć można indywidualizm i charakter mieszkańca.