Uczniowie będą mieli dłuższe wakacje! Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024 28.07.2023

Uczniowie nie myślą teraz o nowym roku szkolnym, a swoimi myślami sięgają zbliżających się wielkimi krokami wakacji. My jednak postanowiliśmy wybiec w przyszłość i sprawdzić jak wygląda kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Jak się okazuje, uczniowie do szkolnych ławek nie wrócą 1 września! Jak to możliwe? Sprawdź szczegóły w naszej galerii >>>

archiwum Polska Press