Uber w Szczecinie od 3 września 2020. Na początek niezła promocja. Będziecie korzystać? SONDA

Blisko rok temu do Szczecina zawitał Uber Eats (aplikacja do zamawiania jedzenia - red.). Po 11 miesiącach, i trudnym okresie pandemii, Uber zdecydował się na kolejny krok i uruchomia platformę do zamawiania przejazdów.

- Szczecin to stolica regionu oraz najważniejszy ośrodek edukacyjno-kulturalno-biznesowy w tej części kraju. To także pierwsze miasto na Pomorzu Zachodnim, w którym użytkownicy mogą korzystać z usług zarówno Uber, jak i Uber Eats. Widząc w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie współdzieleniem przejazdów, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz turystów i uruchomić aplikację wspierającą nowoczesny i bezpieczny transport - mówi Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Polska.

Uber na start w Szczecinie połowę taniej

Dla nowych użytkowników firma przygotowała również promocję. Pierwszy przejazd zrealizowany do 7 września 2020r. będzie tańszy o 50 procent.

Aby skorzystać ze zniżki należy uruchomić aplikację i otworzyć zakładkę płatności, następnie wpisać kod HEJSZCZECIN*.

*Kod ważny do 07.09.2020 lub do wyczerpania puli 4000 przejazdów - decyduje kolejność wykorzystania. Kod upoważnia do 50% zniżki na pierwszy przejazd UberX w Szczecinie tylko dla nowych użytkowników aplikacji Uber. Maksymalna kwota zniżki to 10 zł.