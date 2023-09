Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 05.09.2023

Waloryzacja emerytur w 2023 roku. ZUS podał dane

Jak przekazał ZUS, 1 marca zakład zwaloryzował emerytury i renty. Świadczenia wzrosły o 14,8 proc.

Po waloryzacji minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł. 1 marca podwyższono kwoty najniższych emerytur i rent: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 250,00 zł (z 1 338,44 zł do 1 588,44 zł); renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 187,50 zł, z (1 003,83 zł do 1 191,33 zł).