Trzy kule w cieniu ośmiornicy, czyli Prowansja w Szczecinie

- Kuzyn zobaczył tę grę we Francji i zaczął się nią fascynować - mówi Marcin Matusiak, generalny menadżer klubu Pétanque Szczecin. - Na początku graliśmy w gronie rodzinnym - moje kuzynostwo i szwagier. Zaczęliśmy rzucać na alejkach i bardzo nam się to spodobało i stworzyliśmy klub. Na początku mieliśmy bardzo dużo osób i organizowaliśmy naprawdę duże imprezy, ale poszliśmy w kierunku petanki bardzo ekstremalnej, czyli trochę bez zasad. To była fajna zabawa i nie staraliśmy się wtedy sportowo rywalizować, tylko robiliśmy to dla miłego towarzystwa. Potem nastąpiła lekka przerwa w działalności klubu, ale zdecydowaliśmy się to reaktywować. Ja cały czas staram się traktować to jak zabawę, ale kiedy startuję na większych zawodach, zawsze się pojawiają emocje. Niestety, wtedy najgorzej człowiekowi wychodzi. Ale w Polsce są bardzo dobrzy zawodnicy, potrafią robić wyniki na mistrzostwach świata. Dla wielu nas jest to przede wszystkim okazja, żeby spotkać się z innymi, a dla wielu to jedyna okazja, żeby jakoś udzielać się towarzysko.