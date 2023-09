Trener Pogoni przed Cracovią: Musimy być lepsi w obronie pola karnego

- Szczęśliwie byliśmy wystarczająco dobrzy i zdeterminowani, aby wygrać ostatni mecz - mówi Gustafsson o wygranej z Koroną Kielce. - To daje nam oczywiście energię, pewność siebie na ten tydzień. Podczas tego tygodnia niektórzy zawodnicy wrócili. Wciąż brakuje Lisowskiego i Wędrychowskiego. Niestety, nadal mamy w drużynie jakąś chorobę. Wiem, że jest trochę czasu do meczu, więc być może niektórzy zawodnicy wyzdrowieją. Ale jesteśmy wszyscy blisko siebie, więc to jest trudna sytuacja.

- Mają w składzie kilku nowych zawodników. Jako ostatni dołączył do ich kadry Kamil Glik. To bardzo doświadczony zawodnik, z bardzo dużą liczbą występów w reprezentacji. Są również inni zawodnicy, którzy wyglądają lepiej niż w zeszłym roku, więc mecz będzie dla nas bardzo trudny. Mają również lewonożnego, środkowego obrońcę z Danii, którego znam z wcześniejszych występów. Mają więc wielu bardzo dobrych graczy, ale my koncentrujemy się na sobie. My też mamy wielu nowych zawodników. Taki jest futbol, on się zmienia cały czas.

O tym, czy Kamil Glik mógł dołączyć do Pogoni:

- To, co się nie wydarzyło nie jest interesujące. Liczy się tylko to, co się wydarzyło. On jest teraz w Cracovii i tylko to jest ważne.

O Rafale Kurzawie:

- Powiedzmy tak: Rafał Kurzawa był w sytuacji, w której wszyscy go krytykowali. Nawet jeśli ma 99 dobrych akcji na murawie, a jedną złą, to pojawia się przeciwko niemu krytyka. Większość zawodników w takiej sytuacji chce gdzieś uciec, schować się, zrobić krok wstecz. Nie widziałem ani jednej takiej tendencji u Kurzawy. On chce grać, pracować, zrobić wszystko dla Pogoni. Podziwiam go za to, bo wielu zawodników by się tak nie zachowywało. To, jaki mecz ostatnio zagrał, pokazuje jego mentalność.