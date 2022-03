Trener Kosta Runjaić odchodzi z Pogoni Szczecin po sezonie

O odejściu z Pogoni trenera Kosty Runjaicia mówiło się sporo już nawet dwa lata temu. Ostatecznie zawsze były to tylko spekulacje. Niemiecki szkoleniowiec pozostawał w Szczecinie i poprowadził zespół do brązowego medalu, a teraz ma szansę nawet na pierwsze historyczne mistrzostwo Polski. Pogoń jest obecnie liderem tabeli.

- Jeszcze chyba nigdy nie widziałem tylu dziennikarzy - powiedział trener Runjaić na wstępie konferencji prasowej. - Nie przedłużę swojej umowy z Pogonią. To definitywnie mój ostatni sezon. To osobista decyzja, podjęta po długich namysłach. Jest niezależna od warunków finansowych i zasad współpracy. Jak dochodzi się do takiej decyzji? Z pewnością dla większości jest znany fakt, że moja umowa wygasa wkrótce. W trakcie pracy w Pogoni miałem zagwarantowaną klauzulę wyjścia z klubu w każdym momencie. Miałem w tym czasie konkretne zapytania z innych klubów, w tym dwie bardzo konkretne w ostatnich miesiącach. Zdecydowałem się jednak, wspólnie z drużyną, by dokończyć ten sezon, by osiągnąć na koniec coś wielkiego. Po ostatnim sezonie i brązowym medalu, jako trener robi się przemyślenia dotyczące następnego kroku. Ostatecznie jest się w tym biznesie ogniwem w łańcuchu. Już wtedy myślałem o tym, w jakim kierunku to wszystko na się potoczyć. Pewne przeczucie mówiło mi, że możemy jeszcze w kolejnym sezonie, tym którym się znajdujemy, uzyskać coś wielkiego. Ta decyzja nie jest łatwa, boli mnie serce przez nią. Każdy trener zastanawia się nad takimi decyzjami. W styczniu prowadziłem z klubem pierwsze rozmowy, prosiłem o dodatkowy czas na zastanowienie się. Ten czas został mi dany. To mój piąty sezon, utrzymaliśmy się, rozwinęliśmy drużynę. Robiliśmy postęp jeżeli chodzi o pozycję w tabeli. Zdobyliśmy na rynku dodatkową siłę i jesteśmy lepiej rozpoznawalni. Mamy wspaniałą drużynę ze wspaniałymi ludźmi. Być może nie zawsze byliśmy tego samego zdania jeżeli chodzi o zarządzanie drużyną, ale myślę, że jest to pozytywne. Wszyscy jesteśmy świadomi, jak szybko dobra karta w futbolu może się odwrócić. W ciągu tych ponad czterech lat były też krytyczne głosy odnośnie mojej pracy. Niektórzy widzieli nas w roli mistrzów już dwa lata temu, pomimo pracy przy rozbudowie stadionu. Jestem wdzięczny, że dostałem ten czas pracy w Szczecinie. Rozwinąłem się jako trener oraz jako człowiek. Dobrze, że mogę wybrać sobie moment odejścia. Nie zawsze tak jest w tej pracy. Nie musimy dokonywać rozliczeń. Kto mnie zna, wie, że jestem emocjonalny, to zawsze profesjonalnie wykonuję swoją pracę. W tym momencie mamy pełną koncentrację. Jesteśmy na samej górze i chcemy na niej pozostać. Mamy coś wielkiego do zdobycia i musimy się razem do tego przyłożyć. Nie wiem, czy zawodnicy coś wyczuwali w ostatnich dniach. Nie ma na to perfekcyjnego momentu. Zawodnicy dowiedzieli się dziś po zajęciach.