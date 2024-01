Trasy spacerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 13 - 14 stycznia? 10 najlepszych tras

W woj. zachodniopomorskim jest mnóstwo ciekawych miejsc do spacerowania. Zebraliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić rodzinę i razem poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. zachodniopomorskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -1°C do 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 32%. W niedzielę 14 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 11% do 39%. 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m Spacerowiczom trasę poleca A.rz57 Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Z wizytą przy Dębach ;) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,61 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podejść: 1 147 m

Suma zejść: 1 130 m Kubsonix poleca tę trasę na spacer

Fajna trasa biegowa w Puszczy Wkrzańskiej. Łatwiejsze wzniesienia niż w Puszczy Bukowej, ale zmęczyć też się można :P Można ją wydłużyć do półmaratonu, zahaczając o Policę i Przęsocin. Można wykręcić tylko dychę, omijając Dęby. Serdecznie polecam :D

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Krainy Lasów i Jezior (Żydowo - Jasień) - Pieszy Niebieski ver. 2017 Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,61 km

Czas trwania spaceru: 51 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podejść: 2 555 m

Suma zejść: 2 572 m Trasę dla spacerowiczów poleca JJ_Active Szlak "Krainy lasów i jezior" PM - 161 n /długość 115 km/

Żydowo - Jezioro Bobięcińskie Wielkie - Bobięcino - Jezioro Lednik - Miastko - Rezerwat "Jezioro Kamień" - Rezerwat "Jezioro Orle" - Rezerwat "Jezioro Smołowe" - Jezioro Dolsko - Pietrzykowy - Brzeźno Szlacheckie - Rekowo - Płotowo - Sierżno - Bytów - Jezioro Jeleń - Jezioro Stary Staw - Pomysk Wielki - Golczewo - Parchowo - Jamno - Żukówko - Młynki - Jezioro Duże Obrowo - Jezioro Jasień - Jasień

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka wokół jastrowskich jezior Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 102 m A.rz57 poleca tę trasę na spacer Wycieczka wokół jastrowskich jezior. W trakcie tej wycieczki obeszliśmy dwa jeziora. Trasy wiodą również wokół pozostałych dwóch. Oznakowane są trzy pętle. Samemu można modyfikować do woli. Trasa nadaje się dla pieszych i dla rowerzystów. Trasy utwardzone są szutrem lub naturalne leśne. Trasa dla młodych i starszych. Jeśli na rowerze trasy wokół jezior będą niewystarczające to można spokojnie przedłużyć po okolicznych leśnych drogach i trasach rowerowych. W pobliżu biegną powiatowe trasy rowerowe (np. wzdłuż Gwdy) jak i trans-wielkopolska trasa rowerowa. Posilić się i przespać można w Leśnej Chacie, w Uroczysku lub w Jastrowiu. Polecam.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Park Narodowy Borów Tucholskich Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,2 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 259 m

Suma zejść: 267 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto

Park Narodowy Borów Tucholskich, zwany zielonymi płucami naszego województwa, to przepiękny teren, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywają się malownicze jeziora i cieki wodne. Tereny te mieliśmy okazję przemierzać o różnych porach roku, zarówno pieszo jak i rowerem. Zajrzeliśmy tu ponownie podczas jednego z pierwszych dni maja. To wspaniały rejon pod kątem turystyki aktywnej. Jednak poruszając się, trzeba wiedzieć, że nie można zbaczać tu z wytyczonych szlaków i ścieżek dydaktycznych. Turystyka w Parku Narodowym Borów Tucholskich: Poruszając się przez obszary chronione należy korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, bądź ścieżek edukacyjnych. W Parku Narodowym Borów Tucholskich, niezależnie od pory roku, pobierane są opłaty. Znając wcześniej datę wizyty, warto uiścić ją przelewem internetowym. Wydrukowany, bądź zapisany w formacie cyfrowym dowód przelewu jest jednocześnie naszym "biletem wstępu". Z opłat wyłączone są niektóre, ogólnodostępne miejsca wypoczynku, a także szlaki rowerowe tzw. "Kaszubskiej Marszruty".

Zauroczeni krajobrazem Ziemi Zaborskiej: Jak wspomniałem wcześniej przez obszary Parku Narodowego Borów Tucholskich oraz Zaborski Park Krajobrazowy, który go otacza wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków pieszych oraz rowerowych, którymi dotrzeć można nad jeziora, w tym także bardzo czyste mniejsze zbiorniki ramieniowe i lobeliowe. Na naszej trasie zobaczyliśmy jeziora: Nierybno, Wielkie Gacno, oraz Małe i Wielkie Krzywce. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami, jak np.: Pętla Lipnickiego, ścieżka nad Kaczym Okiem, czy pomosty nad Jeziorem Wielkim Gacnem. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony. Przy każdej ze ścieżek znajdują się jednak stojaki rowerowe, do których można przypiąć swój jednoślad i dać się pieszo.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka. Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Spacerem przez Łąki Józefowskie (Bory Tucholskie) Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 70 m

Suma zejść: 103 m Spacerowiczom trasę poleca Tourbike Ścieżka dydaktyczna 'Łąki Józefowskie' biegnie przez atrakcyjne przyrodniczo tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie. Trasa łatwa, do pokonania wystarcza ok 2,5 h, choć można na niej spędzić i 5 h.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak im. Jana Frankowskiego (Kołobrzeg-Budzistowo) - Pieszy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,46 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 137 m

Suma zejść: 136 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active

Jest to jeden z najkrótszych szlaków turystycznych w województwie zachodniopomorskim. Poświęcony jest zmarłemu w 1972r., wielkiemu miłośnikowi Kołobrzegu, bibliotekarzowi, autorowi pierwszego przewodnika po mieście, a także inicjatorowi powołania w Kołobrzegu muzeum - Janowi Frankowskiemu. Prowadzi ścieżkami i ulicami, którymi przed laty spacerował pan Jan, zwany przez kołobrzeżan "Dziadkiem". Więcej informacji o szlaku na stronie - PTTK Koszalin.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: 147Ultra - Ultramaraton Szczecin - Kołobrzeg Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 159,02 km

Czas trwania spaceru: 53 godz.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 785 m

Suma zejść: 798 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Lu_ka Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 147ULTRA Szczecin - Kołobrzeg!

Tegoroczne zawody 147Ultra odbędą 9-10 czerwca 2017. Ultrasi - zarówno biegacze, jak i rowerzyści będą mogli zmierzyć się z dystansem 100 mil pięknej trasy prowadzącej z samego serca Szczecina - Wałów Chrobrego nad morze do Kołobrzegu. Biegaczy chcących pokonać ponad sto kilometrów, ale gotowych poczekać jeszcze na deser w postaci 100 mil zapraszamy na

111Ultra malowniczą trasę z Maszewa do Kołobrzegu. Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: lasy okalajace Borne Sulinowo Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,65 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 1 560 m

Suma zejść: 1 572 m Spacerowiczom trasę poleca WaldiM1952 Lekka trasa w otoczeniu sosnowych lasów.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trasa Mirosławiec (pętla) - 01.05.2021 Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,01 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 1 106 m

Suma zejść: 1 106 m Wycieczka_z_przewodnikiem poleca tę trasę

Pętla wokół Mirosławca ma do zaoferowania sporo atrakcji, chociaż czasami długie leśne przejścia są trochę monotonne. Wyjście na szlak jest przy Muzeum Walk o Wał Pomorski. Budynek muzeum znajduje się niemalże w samym centrum tej miejscowości. Maszerują asfaltowymi jezdniami, polnymi drogami czy leśnymi ścieżkami możemy zobaczyć kilka niewielkich wiosek (Orle, Toporzyk, Hanki, Setnica, Łowicz Wałecki). Głównym atutem tej trasy są ciekawe historie militarne - Muzeum Walk o Wał Pomorski, miejsca upamiętnienia tych walk. To również nawiązanie do katastrofy samolotu wojskowego CASA w 2008 roku. Ponadto walory przyrodnicze: pomnikowe drzewa, piękne jeziora (Orle, Okuninek, Korytnickie, Kacze, Gniewosz), niewielkie świątynie w Łowiczu Wałeckim czy drewniany kościółek w Toporzyku. Warto wspomnieć o panoramach na łąki i pola. Teren jest lekko pofałdowany. Na trasie trochę górek, ale spokojnie można je pokonać.

Trasa liczy 46 kilometrów więc na jednodniową wędrówkę tylko dla wytrawnych piechurów. Praktycznie można tę trasę przejechać rowerem.

Oznakowanie szlaku - kolor niebieski.

Nawiguj

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.