Trasy spacerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto iść w weekend 12 - 13 sierpnia? 10 najciekawszych tras

W woj. zachodniopomorskim jest mnóstwo ciekawych tras spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić bliskich i wspólnie poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe po woj. zachodniopomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. zachodniopomorskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Krainy Lasów i Jezior (Żydowo - Jasień) - Pieszy Niebieski ver. 2017 Początek trasy: Barwice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,61 km

Czas trwania spaceru: 51 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podejść: 2 555 m

Suma zejść: 2 572 m JJ_Active poleca tę trasę na spacer Szlak "Krainy lasów i jezior" PM - 161 n /długość 115 km/

Żydowo - Jezioro Bobięcińskie Wielkie - Bobięcino - Jezioro Lednik - Miastko - Rezerwat "Jezioro Kamień" - Rezerwat "Jezioro Orle" - Rezerwat "Jezioro Smołowe" - Jezioro Dolsko - Pietrzykowy - Brzeźno Szlacheckie - Rekowo - Płotowo - Sierżno - Bytów - Jezioro Jeleń - Jezioro Stary Staw - Pomysk Wielki - Golczewo - Parchowo - Jamno - Żukówko - Młynki - Jezioro Duże Obrowo - Jezioro Jasień - Jasień

🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka ruchowa Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 0,98 km

Czas trwania spaceru: 20 min.

Przewyższenia: 29 216 m

Suma podejść: 29 212 m

Suma zejść: 29 217 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca tę trasę na spacer Ścieżka zlokalizowana w Parku im. Stefana Żeromskiego o długości 1,7 km i składająca się z 15 stacji do ćwiczeń. Łączy elementy marszu, biegu i ćwiczeń na przyrządach rozstawionych przy trasie. Jest wszechstronną, skuteczną i dostępną dla wszystkich formą podnoszenia sprawności fizycznej. Wpływa korzystnie na układ oddechowy, układ krążenia, układ mięśniowy, układ kostno-stawowy, a także na kształtowanie poszczególnych cech motorycznych

🌳 Trasa spacerowa: Z wizytą przy Dębach ;) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,61 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podejść: 1 147 m

Suma zejść: 1 130 m Kubsonix poleca tę trasę na spacer

Fajna trasa biegowa w Puszczy Wkrzańskiej. Łatwiejsze wzniesienia niż w Puszczy Bukowej, ale zmęczyć też się można :P Można ją wydłużyć do półmaratonu, zahaczając o Policę i Przęsocin. Można wykręcić tylko dychę, omijając Dęby. Serdecznie polecam :D

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Nadmorski (Świnoujście - Żarnowiec) - Pieszy Czerwony ver. 2017 Początek trasy: Świnoujście

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 359,56 km

Czas trwania spaceru: 456 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podejść: 4 519 m

Suma zejść: 4 489 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca JJ_Active Szlak przebiega wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Na terenie województwa zachodniopomorskiego nosi nazwę: Szlak Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego, natomiast w województwie pomorskim: Szlak Nadmorski Bałtycki. Szlak bardzo długi oferujący na swojej drodze masę atrakcji, które widać na zamieszczonych zdjęciach Przebieg mocno urozmaicony i plaża i drogi i lasy i bezdroża i chaszcze też ..czyli wszystko to co prawdziwy turysta lubi najbardziej;) Jeden z najurokliwszych szlaków PTTK w naszym kraju - ogólnie.polecam:)

🌳 Trasa spacerowa: Szlak im. Jana Frankowskiego (Kołobrzeg-Budzistowo) - Pieszy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,46 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 137 m

Suma zejść: 136 m Trasę dla spacerowiczów poleca JJ_Active

Jest to jeden z najkrótszych szlaków turystycznych w województwie zachodniopomorskim. Poświęcony jest zmarłemu w 1972r., wielkiemu miłośnikowi Kołobrzegu, bibliotekarzowi, autorowi pierwszego przewodnika po mieście, a także inicjatorowi powołania w Kołobrzegu muzeum - Janowi Frankowskiemu. Prowadzi ścieżkami i ulicami, którymi przed laty spacerował pan Jan, zwany przez kołobrzeżan "Dziadkiem". Więcej informacji o szlaku na stronie - PTTK Koszalin.

🌳 Trasa spacerowa: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

🌳 Trasa spacerowa: Pieszo z Dąbek do Dąbkowic i nazad :) Początek trasy: Bobolice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,82 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podejść: 458 m

Suma zejść: 455 m Spacerowiczom trasę poleca Lemur36

Odpoczywając kilka dni nad Bałykiem w Dąbkach, zrobiliśmy wycieczkę do jednej z najmniejszych osad nad morzem - Dąbkowic. Jest to osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w gminie Darłowo na mierzei między jeziorem Bukowo a Morzem Bałtyckim. Według danych z 28 września 2009 roku osada miała 4 stałych mieszkańców. Jest to bardzo urokliwe miejsce a największą zaletą są szerokie, bezkamienne plaże i brak tłoku nawet w ścisłym sezonie :)

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 729 m

Suma zejść: 746 m Kys30 poleca tę trasę na spacer

Krótki spacer po Kostrzynie z Parku Miejskiego na ruiny starego miasta. Najciekawszym zabytkiem w Kostrzynie są ruiny starego miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej. Stare miasto zostało kompletnie zniszczone pod koniec II wojny światowej, po wojnie zdecydowano, by ich nie odbudowywać. Na starym mieście wojnę przetrwał zamek, a konkretnie jego mury, które w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice Początek trasy: Darłowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe. Rezerwat Przyrody „Dolina Kulawy”: Chcąc zapoznać się z przepiękną przyrodą rezerwatu przyrody skorzystaliśmy z wytyczonej w terenie ścieżki dydaktycznej. Z jednej strony rzeki wiedzie ona dość szeroką drogą gruntową, z drugiej mało uczęszczanym leśnym duktem, co z pewnością może być utrudnieniem jeśli chcielibyśmy udać się z dziećmi w wózku. Po drodze występuje też drewniana kładka, która wije się przez torfowiska. Na końcu jest także zadaszona wiata i ławy, to wspaniałe miejsce na piknik. Poruszając się wytyczonym szlakiem dydaktycznym można dokładnie przyjrzeć się całemu systemowi nawadniającemu tutejsze torfowiska, a także poszerzyć swoje wiadomości o rośliny chronione. Jeziora lobeliowe: Ze wszystkich jezior lobeliowych, które występują w naszym kraju, 95% znajduje się na Pomorzu. Poza Polską, w Europie jeziora tego typu występują jeszcze w Norwegii, Finlandii, Danii i Szkocji. Usytuowane są w obniżeniach terenu; bezodpływowe, naturalne zbiorniki wodne dawniej otoczone były borami sosnowymi, dąbrowami czy buczynami. Cechami charakterystycznymi jezior lobeliowych są: kwaśny odczyn, niewielka ilość soli, skąpożywność, przezroczysta woda i piaszczyste dno. Swoją nazwę zbiorniki te zawdzięczają lobelii jeziornej, która objęta jest ochroną, stąd też w większości tych jezior, niestety, wydano zakaz kąpieli. Latem - przy bezchmurnym niebie i odpowiednim załamaniu światła - woda w tych jeziorach ma piękny, turkusowy odcień. Na trasie naszej wędrówki zobaczyliśmy jeziora Nawionek oraz Piecki. Dotarliśmy do nich wyznakowanymi w terenie lokalnymi ścieżkami dydaktycznymi oraz pieszym Szlakiem Zaborskim.

🌳 Trasa spacerowa: Pomorska Droga Św. Jakuba Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,4 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 21 m

Suma zejść: 38 m Spacerowiczom trasę poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Pomorska Droga św. Jakuba lub Camino Polaco del Norte (Droga Północnopolska) część Via Baltica (Droga Bałtycka). W średniowieczu trasa ta wiodła od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy. Odtworzona w latach 2011-2013 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk. Odtworzono szlak od Kretingi przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Sianowo, Lębork, Łebę, Ustkę, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Świnoujście, Greifswald do Rostocku. Droga została oficjalnie otwarta i włączona do sieci Dróg św. Jakuba 28 lipca 2013 r. Foto: Anna Ptaszyńska

