Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Sprawdź proponowane szlaki

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto sprawdzić w weekend.

Rowerem po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -3°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 20%. W niedzielę 07 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -4°C do -2°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Śladem granitowych kościołów Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 155 m Kys30 poleca tę trasę

Krótka trasa śladem granitowych kościołów Pierwszym obiektem na trasie jest Kościół Świętego Krzyża w Oborzanach. Zbudowany w XII-XIII wieku z kamieni polnych, jest orientowany i miał charakter budowli obronnej. W 1712 r. dobudowano wieżę do bryły Kościoła. Z pierwotnych wyposażeń nie pozostało nic. Ozdobą świątyni był ołtarz skrzydłowy z 1562 r. z malowidłami Lucasa Cranacha Młodszego, namalowany dla margrabiny Katarzyny Brunszwickiej. Ołtarz drogą wymiany za dzwony w XIX w. trafił do Oborzan. Po II wojnie światowej był mocno podniszczony i został zdemontowany, po kilkudziesięciu latach przekazano ołtarza do konserwacji, gdzie znajduje się do dziś.

Kolejnym obiektem jest Kościół filialny pw św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wysokiej. Powstał z kostki granitowej i kamieni narzutowych oraz cegły na przełomie XIV i XV w., gotycki. Około 1700 r. , oraz w latach 1880-1890 przebudowany. W czasie drugiej przebudowy postawiono neoklasycystyczną wieżę.

Ostatnim obiektem jest Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dargomyślu. Zbudowany ok. 1260 z fundacji chwarszczańskich templariuszy, z kostki granitowej, orientowany, salowy, bez chóru i wieży zachodniej, z zakrystią od strony północnej. Po raz pierwszy jako parafialny wymieniony w 1385 r., kiedy to biskup kamieński Filip zatwierdził fundację nowego ołtarza w kościele parafialnym w Gorzowie, dokonaną przez plebana z Dargomyśla, Mathiasa Schulte z własnych dochodów (Gorzów był jego rodzinnym miastem). W 1433 r. kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas przemarszu wojsk husyckich. Po 1540 r. przejęła go gmina protestancka. Rozbudowany w 1748 r. o zachodnią część nawową (usunięto wówczas portal główny w ścianie zachodniej) i wieżę, uległ zniszczeniom w 1758 r. podczas bitwy pod Sarbinowem oraz w 1805 r. w wyniku działań wojsk francuskich; następnie odnowiony. Forma dominującej nad zabudową kamiennej wieży kościoła znana jest z płótna gorzowskiego malarza Roberta Warthmüllera (1886), który uwiecznił Dargomyśl w scenie przedstawiającej wizytę króla Fryderyka II Wielkiego. Po pożarze wieży 5 kwietnia 1897 r. została ona częściowo rozebrana. W 1898 r. dobudowano górną część wieży z cegły, którą zakończono drewnianą strzelistą wieżyczką, dobudowano również drewniany chór oraz założono nowy drewniany sufit. Istniejące jeszcze trzy dzwony z XV i XVI w. w czasie II wojny światowej zabrali Niemcy. Wokół kościoła znajdował się do 1945 r. cmentarz grzebalny, ślady jego istnienia są widoczne na murze okalającym cmentarz kościelny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Chojna-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,94 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Niedzielna wycieczka wraz z żoną do Chojny. Wrzesień w tym roku był wyjątkowo piękny więc można było śmiało się pokusić by pojechać kawałek dalej. Trasa w całości to asfalt i dość łagodny teren. Trasę tę będziemy zawsze wspominać z uśmiechem, gdyż na 50. kilometrze pękło mi naraz 6 szprych. Zaczęło się od tego, że były poluzowane i najpierw strzeliła jedna, a za nią następnie jeszcze pięć. Koło dostało niezłej turbulencji i co tu robić - pchać nie będę. Do samego domu uwiesiłem się na kierownicy i czterdzieści parę kilometrów na stojąco aż do Dębna. :)

Kolejnym pechem była zawiecha smartfona, więc ślad musiałem później wyrysować.

Trasa bardzo ciekawa, m.in. dwa pomniki przyrody, w tym Mamutowiec w Brwicach, najstarszy w Polsce, platan olbrzymi w Chojnie, również najstarszy w Polsce. Oprócz ciekawej przyrody wiele interesujących zabytków, m.in. Chełm Dolny, Chojna, Mętno czy Moryń.

Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Warnice-Chełm Dolny-Narost-Brwice-Czrtoryja-Chojna-Mętno Małe-Dolsko-Przyjezierze-Moryń-Macierz-Mieszkowice-Zielin-Smolnica-Grzymiradz-Dębno.

Dane z licznika rowerowego:

dystans: 95.84km

czas jazdy: 5:20:12

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny cz.2 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 072 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna wycieczka do ostatniego już Ostroga znajdującego się w pobliżu Dąbroszyna.

Pogoda dziś nas nie rozpieszcza: +0,5°C, do tego wiatr i mokry śnieg skutecznie uprzykrzają dzisiejszy trip. Dzisiejszy cel wycieczki okazał się technicznie najtrudniejszym celem (gęste krzaki skutecznie bronią dostępu do tego obiektu).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: zima Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,14 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 673 m

Suma zjazdów: 737 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Pierwszy dzień długiego weekendu. Śniegu dosypało, a w lesie zrobiło się naprawdę pięknie. Większość trasy prowadzi drogami leśnymi, śniegu na drodze do kostek, a temperatura -4°C. Piękno przyrody sowicie wynagrodziło nam dzisiejszą mini wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowa trasa Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 241 m

Suma zjazdów: 241 m Forum_Koszalin poleca tę trasę Wycieczka poprowadzona przez najlepszy (zdaniem wielu osób) odcinek drogi rowerowej w regionie - trasa prowadzi przez tzw. „Kozdrówkę”. Odcinek ten pokonujemy lasem w całkowitej ciszy - z dala od zgiełku i hałasu. Na trasie o długości ok. 39 km, znajdziemy także wyjątkowe miejsce z przepięknym ogrodem - zabytkowy „Bursztynowy Pałac” w Strzekęcinie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Maszkowo - Jezioro Policko - Jezioro Czarne Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,49 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 396 m

Suma zjazdów: 396 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Skynet3 .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Koszalinie

🚲 Trasa rowerowa: Gudzisz Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 922 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Szybka rowerowa traska do Gudzisza. Rodzaj dróg na trasie mieszany. Trasa lekka i przyjemna.

Gudzisz (niem. do 1945 r. Kutzdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Wieś o charakterze owalnicy. Według danych z 2005 r. miejscowość liczyła 277 mieszkańców.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Urokliwe torfowisko: spontan po pracy 22.09 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 943 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Krótka traska, zaledwie 22 km zaraz po pracy, bez pomysłu, planowana progresywnie. Pierwszym punktem było torfowisko, postanowiłem sprawdzić, jak kwitną wrzosy. Torfowisko dosłownie mnie urzekło, do tej pory traktowałem je trochę po macoszemu, ale ta wizyta zmieniła totalnie mój pogląd na to miejsce. Trasa tylko na rower górski, trochę bezdroży, ale za to mega pozytywnie. Serdecznie polecam :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Spontan 28.01.2017 Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 190 m

Suma zjazdów: 1 187 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Krótka spontaniczna trasa zaraz po pracy. W trakcie tripu postanowiłem odwiedzić stawy karasiowe celem sprawdzenia, czy jeszcze jakaś woda się ostała. Stawy karasiowe od kilku lat systematycznie się kurczą (wysychają), kiedyś ich powierzchnia wynosiła ponad 12 ha, a dziś to zaledwie kilka arów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębna

🚲 Trasa rowerowa: Urlop i Pierścień Gryfitów Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 138,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 311 m

Suma zjazdów: 1 312 m Rowerzystom trasę poleca Aza Traska zapożyczona od użytkownika Traseo :-) . Urlop nad morzem więc postanowiłem chociaż raz coś pokręcić - pogoda pod psem. Wybór padł na Pierścień Gryfitów - malownicza traska wokół Słupska. Traska niestety od powstania w 2009 roku nie jest utrzymywana w należytym porządku i aż się prosi o poprawienie wypłowiałych oznaczeń trasy i namalowanie nowych. Ogólnie jest bardzo skąpo oznakowana i gdyby nie mapka to miałbym parę razy problemy. Ale i tak mi się bardzo podobało, mnóstwo zieleni, lasów, łąk, pól itp. Wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Tylko 25% traski to bezdroża - taki szlak :-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Sławna

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji. Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra