Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 22 - 23 lipca? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Myślisz nad wyprawę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Zatoń Dolna- Bielinek Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 150,69 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 2 135 m

Suma zjazdów: 2 172 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Sierpniowa trasa rowerowa do Zatoni Dolnej i rezerwatu przyrody Bielinek. Bardzo ciekawa trasa, w tym roku opracowałem i przejechałem ją pierwszy raz, ale już wiem, że tę trasę będę starał się powtarzać co rok.

Na trasie występuje sporo dróg asfaltowych oraz dróg polno-leśnych.

Serdecznie polecam :)

Dane z licznika:

Dystans: 151,64 km

czas jazdy: 6:23:41

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Zatoń Dolna Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 782 m

Suma zjazdów: 758 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Dolina Miłości w Zatoni Dolnej - malowniczy park krajobrazowo-naturalistyczny położony w dolinie o romantycznej nazwie „Dolina Miłości” pomiędzy Krajnikiem Dolnym, Krajnikiem Górnym i Zatonią Dolną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Znajduje się na pow. około 80 ha, położony między wzgórzami, zwanymi dawniej „Wzgórzami Zatońskimi”, opadającymi ku Dolinie Dolnej Odry. Park założony został w latach 50. XIX w., stanowiąc część zespołu pałacowo-parkowego posiadłości rycerskiej Krajnika Górnego, na terenie ukształtowanym faliście, pociętym głębokimi jarami. Zbocza wzniesień przecięte są licznymi alejkami. Elementami kompozycyjnymi parku są liczne głazy okolicznościowe z wypisanymi datami i nazwiskami osób odwiedzających teren do roku 1945 oraz dwie rzeźby ogrodowe (w dolinie) "ADAM" i "EWA" usytuowane w pobliżu stawów. Z dawnych elementów układu przestrzennego parku istnieją czytelne szlaki komunikacyjne: drogi, aleje, ścieżki spacerowe.

Będąc w Zatoni Dolnej, trochę zabłądziłem, skończył mi się szlak i zacząłem się przedzierać drogami polnymi w stronę najbliższej wioski. Nie polecam takiego rozwiązania - lepiej trzymać się wyznaczonego szlaku, by uniknąć niespodzianek.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gogolice-Witnica-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 72,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 601 m

Suma zjazdów: 1 607 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Dzisiejsza wycieczka nie należała do najłatwiejszych. Trasa była trochę zaplanowana i trochę improwizowana. Niektóre improwizacje to totalna porażka np przejazd w Naroście na szagier przez pole gliniaste po deszczu (stanowczo nie polecam takich pomysłów).

Miłym dla mnie zaskoczeniem okazał się Chełm Górny. Tutaj układ folwarczny plus zabytkowe zabudowania folwarczne oparły się tzw. "Czarowi PGR-ów" i w całkiem przyzwoitej kondycji przetrwały do dziś.

Mimo trudów mojej dzisiejszej wycieczki (silny wiatr, błoto, bruk) zaliczam ją do udanych. Polecam tę trasę po uprzednim zmodyfikowaniu :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- trening w klapkach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 057 m

Suma zjazdów: 1 083 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna w terem przy 30-to stopniowym upale w las. Początek trasy w Dębnie udaję się do Mostna brukiem drogą nr 183. Po minięciu Mostna około 1,5 km skręcam w las i tu zaczyna się jeden z kilku gorszych odcinków na trasie przede mną około 4 km piachu, później około 2 km tłucznia i jestem przy jeziorze Wielkim. Dojeżdżam do lustra wody i kieruję się wzdłuż linii brzegowej do plaży po drodze mijam źródełko. Ścieżka wzdłuż linii brzegowej jest trudna trzeba uważać by nie spaść ze skarpy do wody za to widoki i wrażenia są bajeczne. Plaża zaliczona więc dalej kieruję się w stronę Witnicy a po około 2 km skręcam w lewo mijam rzekę Witnę i po kilkuset metrach znów w lewo droga robi się piaszczysta około 3 km (piasek wysuszony na popiół opony o szerokości 2.1 ledwo dają rade). Przedzieram się przez piach po prawej stronie mijam jezioro Jelenie Oko, po czym po około 2 km jestem z powrotem na plaży na jeziorze Wielkim. Wracam do domu przede mną jeszcze kilka atrakcji na trasie w postaci: pokrzyw, wywrotki na piasku, borsuka i bruku :). Starczy wrażeń jak na jeden dzień

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Park Narodowy Ujście Warty Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 482 m

Suma zjazdów: 1 513 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Niedzielny wypadzik do Parku Narodowego Ujście Warty. Traska z 20.12.2015.

Wyjechałem wcześnie rano zaraz po 7. Park Ujście Warty jest piękny o każdej porze roku, jednak dziś ubrałem się za lekko. Na początku traski temperatura wynosiła 7°C i tak miej więcej utrzymywała się do Warnik. W Warnikach wjechałem do Parku a tam już gwałtowny spadek 4,4-4,9°C. Takie małe niedogodności nie przyćmiły uroku tego miejsca :)

Profil trasy: szosowo-terenowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: ujście rzeki Myśli Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,71 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 257 m

Suma zjazdów: 1 240 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka z Dębna do Chlewic do ujścia rzeki Myśli. Trasa rozpoczyna się w Dębnie skąd udaję się do Dargomyśla następnie Chwarszczany, Gudzisz, Namyślin i Chlewice. Przebieg trasy mieszany w postaci dróg asfaltowych o małym natężeniu ruchu aż do wsi Chlewice. W Chlewicach wjeżdżam na łąki i kieruję się w stronę ujścia rzeki Myśli. Polecam tą trasę ze względu na piękno przyrody.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Sosny Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 529 m

Suma zjazdów: 1 542 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Sosen, nawierzchnia dróg mieszana (drogi leśne,asfalt) o umiarkowanym stopniu trudności.

Z Dębna do mosiny jedziemy drogą nr 186. Odcinki trasy leśne to dojazd z Mosiny do Sosen i z powrotem do Mosiny.

Sosny (niem. Charlottenhof) to historyczna kolonia Starych Dzieduszyc, założona jako folwark w 1771 roku przez Hansa Bogislawa von Wobeser. Po jego śmierci w 1792 roku miejscowość znalazła się w posiadaniu wdowy – Katheriny Charlotty z domu von dem Borne, na której to cześć kolonia przyjęła swoją niemiecką nazwę.

Ciekawym obiektem zabytkowym w Sosnach jest pałac wraz z przylegającym do niego parkiem. Budy­nek pałacu pochodzi z 1835 roku i zrealizowany został według projektu Neubarta. Park został założony w typie krajobrazowym w stylu angielskim. W parku znajdują się pozostałości po cmentarzu dawnych właścicieli pałacu rodziny von Klitzing. Obecnie park jest trochę zaniedbany, ale i tak warto go zwiedzić to niezwykle urokliwe miejsce.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Trasa brzegiem jeziora Jamno Początek trasy: Koszalin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,24 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Trasę dla rowerzystów poleca Forum_Koszalin Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Koszalina

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Czerników-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 461 m Kys30 poleca tę trasę Dzisiejszego dnia, pijąc poranną kawę, postanowiłem wybrać się do Czernikowa (gdzie nigdy wcześniej nie byłem). Pochmurne niebo i niezbyt wysoka temperatura nie zachęcały do wycieczki. Profil trudności trasy określam jako średni, gdyż na trasie przeważają drogi leśne (piachy), bruk, drogi polne, asfalt dziurawy i popękany. Jedynym dobrym odcinkiem jest odcinek drogi nr 23 z pszczelnika do Dębna. Mimo złej pogody i fatalnych dróg wycieczka się opłaciła: wiele zabytków i piękno jesiennej przyrody.

Trasa odpowiednia na rower górski na szerokich kapciach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

🚲 Trasa rowerowa: Klickstein Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,5 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 826 m

Suma zjazdów: 1 819 m Kys30 poleca tę trasę

Wycieczka rowerowa do Klicksteina - na początek wyjaśnienie, co to jest :) Fajna trasa po naszych najbliższych okolicach :) Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Krężeli-Chłopowo-Rezerwat Długogóry-Pniów-Rościn-Klickstein-Rózańsko-Dyszno-Dębno.

Dane z licznika rowerowego:

dystans: 64.59km

czas jazdy: 3:42:21

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dębnie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową? Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać.

Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego.

Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę! Co zabrać na rower? W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę. Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary

Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie. Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Jak rzeszowianie spędzają wakacje