Trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia? Sprawdź proponowane szlaki

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. zachodniopomorskim warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od -4°C do -0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 9% do 26%. W niedzielę 03 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od -3°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 23% do 28%. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Czerników-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 461 m Kys30 poleca tę trasę Dzisiejszego dnia, pijąc poranną kawę, postanowiłem wybrać się do Czernikowa (gdzie nigdy wcześniej nie byłem). Pochmurne niebo i niezbyt wysoka temperatura nie zachęcały do wycieczki. Profil trudności trasy określam jako średni, gdyż na trasie przeważają drogi leśne (piachy), bruk, drogi polne, asfalt dziurawy i popękany. Jedynym dobrym odcinkiem jest odcinek drogi nr 23 z pszczelnika do Dębna. Mimo złej pogody i fatalnych dróg wycieczka się opłaciła: wiele zabytków i piękno jesiennej przyrody.

Trasa odpowiednia na rower górski na szerokich kapciach.

🚲 Trasa rowerowa: Dyszno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,54 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 070 m

Suma zjazdów: 1 101 m Rowerzystom trasę poleca Kys30

Dyszno (do 1945 niem. Ringenwalde) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno. Według danych z 2012 miejscowość liczyła 195 mieszkańców[1]. Wieś znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii. Od XV w. do I połowy XVIII w. właścicielem była rodzina von Schönebeck, posiadająca majątki w powiecie myśliborskim i chojeńskim. W latach 1766-1793 majątek należał do rodziny von Humboldt, z której pochodzili bracia Aleksander - przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii, oraz Wilhelm - filozof i językoznawca. Od 1945 leży w granicach Polski. Pośrodku miejscowości znajduje się kościół z XVI w., z ryglową wieżą dobudowaną w XVIII w. oraz park typu krajobrazowego, założony w XIX w. Na terenach polnych rosną zespoły drzew pomnikowych Lipy Humboldta i Dęby Humboldta, o obwodzie do 750 cm.

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Sosnach Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 2 077 m

Suma zjazdów: 2 072 m Kys30 poleca tę trasę Niedzielna przejażdżka do Sosen. Trasa przebiega różnymi rodzajami dróg: m.in. asfaltowe, kostka, drogi leśne i drogi gruntowe.

Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Mosina, Sosny i z powrotem.

W niedzielne przedpołudnie temperatura mnie nie rozpieszczała: od 2°C na początku trasy do około 10°C na końcu trasy. Dodatkową niedogodnością był kapeć w tylnym kole, który złapałem za Mostnem. Wszystkie te niedogodności wynagrodziły z nawiązką piękne plenery :-)

🚲 Trasa rowerowa: Dolsk Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 718 m

Suma zjazdów: 1 709 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Niedzielna przejażdżka rowerowa do Dolska śladami zabytków. Temperatura dzisiaj jest w miarę znośna od 7°C na początku trasy do 9,5°C pod koniec wycieczki.

Wycieczka rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy to w 60% drogi asfaltowe i częściowo bruk, a pozostałe 40% to drogi leśne i polne. W lasach i na polach warunki do jazdy kiepskie: dużo błota i kałuż. Mimo tych małych niedogodności morale dziś mam wysokie dzięki ciekawym plenerom i aurze (nie pada i nie piz....) :)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Siekierki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,12 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 715 m

Suma zjazdów: 1 755 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Siekierek.Trasę oceniam jako średnią gdyż najtrudniejszymi odcinkami trasy są odcinki dróg leśnych i polnych.

Przebieg trasy: Dębno, Oborzany, Wysoka, Sitno (dojazd do Sitna drogą polną), Mieszkowice, Rezerwat Jeziora Sięgniewskie, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki. Droga powrotna przebiega przez: Siekierki, Stare Łysogórki, Słubin, Moryń Dwór, Moryń, Macierz, Mieszkowice, Ranowo, Zielin, Smolnica, Dębno.

Na tej rasie wato też poświęcić trochę czasu na zwiedzenie Morynia, gdzie znajduje się wiele ciekawych zabytków oraz jezioro Możycko z piękną plażą i przylegającym do niej Geoparkiem. Kolejne ciekawe miasteczko to Mieszkowice posiadające wiele ciekawych zabytków i piękny ryneczek wraz z ratuszem pomnikiem Mieszka I i kościołem.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Niemiec Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 156,01 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 315 m

Suma zjazdów: 2 269 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Jedna z lepszych zeszłorocznych wycieczek po stronie Niemieckiej :) Wycieczkę przygotował i poprowadził Jarek Bitwa o wzgórza Seelow – część operacji berlińskiej, była to jedna z ostatnich regularnych bitew Wehrmachtu. Walki trwały od 16 do 19 kwietnia 1945. Blisko milion żołnierzy radzieckich z 1. Frontu Białoruskiego, dowodzonych przez marszałka Gieorgija Żukowa i 78 556 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego gen. Stanisława Popławskiego, zaatakowało pozycje zwane "bramą do Berlina". Przeciwstawiło im się około 110 000 żołnierzy niemieckiej 9 Armii, dowodzonych przez generała Theodora Busse, w ramach Grupy Armii Wisła. Bitwa na wzgórzach Seelow często jest włączana jako fragment bitwy o Odrę i Nysę, ale to w okolicach wzgórz Seelow rozegrały się najcięższe walki. Sama bitwa o Odrę i Nysę była początkiem operacji berlińskiej, a w jej konsekwencji doszło do bitwy pod Halbe.

Buckow:

W XIII wieku część ziemi lubuskiej wraz z obszarem Bukowa została nadana cystersom ze Śląska przez księcia krakowskiego i śląskiego Henryka Brodatego. W 1249 ziemia lubuska została utracona przez rozbitą dzielnicowo Polskę i po trzyletniej rywalizacji arcybiskupów Magdeburga i Marchii Brandenburskiej znalazła się w całości pod panowaniem Marchii. Najstarsza zachowiana wzmianka o miejscowości pod nazwą Buchowe pochodzi z 1253 roku. W latach 1373–1415 wraz z Marchią Brandenburską Buków znajdował się we władaniu Królestwa Czech. Mimo utraty ziem przez Polskę Buków jeszcze do 1424 wraz z diecezją lubuską był podporządkowany metropolii gnieźnieńskiej. 17 kwietnia 1432 miasto zostało zniszczone przez najazd husytów. W 1550 roku zostały potwierdzone prawa miejskie Bukowa. Pod koniec XVII wieku w mieście powstał pałac i park w stylu barokowym, przebudowany w XIX wieku w stylu klasycystycznym. W 1688 właścicielem majątku został Heino Heinrich von Flemming. Buków pozostał w posiadaniu rodu Flemmingów do 1945. W 1701 miasto zostało częścią Królestwa Prus, a w 1871 zjednoczonych Niemiec. Po II wojnie światowej w 1945 Buckow wraz z położoną na zachód od Odry częścią ziemi lubuskiej znalazło się w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (wschodnia część po 696 latach powróciła w granice Polski). W 1948 rozebrano bukowski pałac. W latach 1949–1990 część NRD. Współcześnie Buckow jest najmniejszym miastem na obszarze historycznej ziemi lubuskiej.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Tarnów-Dębno Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 183 m

Suma podjazdów: 2 271 m

Suma zjazdów: 2 266 m Rowerzystom trasę poleca Kys30 Trasa Dębno-Tarnów-Dębno, pod wieloma względami jest bardzo atrakcyjną trasą. Zacznę od dróg gdzie spotkać tu można każdy rodzaj nawierzchni. Drogi leśne wysypane tłuczniem, drogi leśne żużlowe, piaszczyste, drogi asfaltowe i najbardziej upierdliwe (bez odpowiednich spodenek) drogi brukowe na trasie występuje aż 5 odcinków bruku. Wieś Brzeźno jest niezwykle malowniczym miejscem dzięki otaczającej ją przyrodzie i kilku zabytkom, ale można w niej też dostrzec spore rozwarstwienie społeczne (niektóre chatki się rozpadają).

Na trasie zahaczyłem też o Jezioro Postne - chciałem sprawdzić czy woda tam się oczyściła bo w lipcu była mętna, dalej jej czystość jest daleka do ideału.

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Banie Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 131,86 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 534 m

Suma podjazdów: 3 680 m

Suma zjazdów: 3 679 m Kys30 poleca tę trasę Trasa z Dębna do Bań.

Wyjechałem o 5:50, temperatura 20 stopni, a przy powrocie już 36 stopni.

Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Rodzaj dróg to głównie szosa, około 20 km jest odcinkami leśnymi.

Przebieg trasy: Dębno, GKlepin, Grzymiradz, Warnice, Babin, Piaseczno, Stołeczna, Trzcińsko Zdrój, Strzeszów, Grzybno, Swobnica, Banie, Piaseczno, Rów, Golenice, Myślibórz, Wierzbnica, Pszczelnik, Ostrowiec, Barnówko, Więcław, Mostno, Dębno.

W Swobnicy po zwiedzeniu ruin zamku udałem się do Bań ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej, która przebiega lasem. Na trasie można zobaczyć wiele zabytków, popodziwiać piękno przyrody i nieźle odpocząć.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dolina Świergotki Początek trasy: Dębno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 702 m

Suma zjazdów: 1 679 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30 pierwsza jesienna wycieczka rowerowa do Rezerwatu Dolina Świergotki. Pogoda na trasie mi dopisała i sporo atrakcji po drodze. Trasa godna polecenia. Dolina Świergotki wchodzi w skład Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Całą trasę streszczę w jednym słowie Mega!

🚲 Trasa rowerowa: Santoczno Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 738 m Rowerzystom trasę poleca Deiv

Trasa prowadzi obok malowniczej rzeczki Srebrnej, lasami i jeziorkami. Dojeżdżając do Santoczna, mamy parking rowerowy z wiatą i tablicami edukacyjnymi, miejsce na ognisko. Jedziemy do centrum Santoczna, wart uwagi jest kościół szachulcowy z XVIII wieku, który przebudowano z dawnej huty. W dobudowanej w 1819 roku wieży znajdują się dwa dzwony z berlińskiej pracowni ludwisarskiej. Można tu też zobaczyć XIX-wieczny dom pastora, ruiny dawnego młyna wodnego i kuźnicy żelaza, w której w XVIII wieku wykonywano drut, gwoździe i kartacze, a w 1785 roku wykonano niektóre elementy pierwszej niemieckiej maszyny parowej.

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch

Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze trasy rowerowe Zachodniopomorskiego

Najlepszą trasą rowerową w woj. zachodniopomorskim jest bez wątpienia Velo Baltica, która prowadzi wzdłuż całego wybrzeża od Świnoujścia do Jarosławca. Piękne widoki i fascynujące zabytki sprawiają, że trasa zapewnia mnóstwo wrażeń i świetnie nadaje się na dłuższą wyprawę w czasie urlopu lub wakacji.

Wycieczkę po Velo Baltica można połączyć ze zwiedzaniem Szlaku Latarń Morskich, który łączy zabytkowe latarnie Świnoujścia (tutejsza jest najwyższa w Polsce, liczy 64,5 m), Kikuta, Niechorza, Kołobrzegu, Gąsek, Darłowa i Jarosławca. Miłośnicy historii XX w. mogą wybrać się na wycieczkę trasą bunkrów Wału Pomorskiego. Wiele z nich udostępnianych jest turystom do zwiedzania, w okolicy szlaku nie brak też atrakcji przyrodniczych, jak piękne Jezioro Zbiczno. Po drodze warto odwiedzić nieco niepokojące Borne Sulinowo – największe opuszczone miasto w Polsce. Szczególnie piękne są trasy rowerowe Pojezierzy Zachodnich. Na pewno zachwyci was odcinek z Trzcińska-Zdroju do Siekierek.

