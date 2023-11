Trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 2 - 3 grudnia. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim warto trenować prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania tras, które polecają inni. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 ciekawe trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Jakie trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 popularne ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od -2°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 16% do 23%. W niedzielę 03 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od -1°C do 1°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Z wizytą przy Dębach ;) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,61 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podejść: 1 147 m

Suma zejść: 1 130 m Kubsonix poleca tę trasę na marsz

Fajna trasa biegowa w Puszczy Wkrzańskiej. Łatwiejsze wzniesienia niż w Puszczy Bukowej, ale zmęczyć też się można :P Można ją wydłużyć do półmaratonu, zahaczając o Policę i Przęsocin. Można wykręcić tylko dychę, omijając Dęby. Serdecznie polecam :D

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gołębia Góra Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,76 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 56 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Bytow

Ścieżka przyrodnicza prowadząca przez lasy mieszane i sosnowe oraz rezerwat przyrody „Gołębia Góra” – są to jedne z najpiękniejszych zakątków Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Po drodze można zobaczyć m.in. ponad dwustuletnie drzewa. Ścieżka wiedzie też fragmentem doliny Słupi, docierając do rzeki. Na trasie umieszczono siedem tablic z opisami najciekawszych atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych. Dojazd do ścieżki

Kierując się drogą z Bytowa do Lęborka, po 11 km docieramy do granicy rezerwatu. Ustawiona przy trasie tablica wskaże nam gruntową drogę do leśniczówki Miedzierza, przy której zaczyna się ścieżka przyrodnicza; tam też możemy zostawić samochód. Niezmotoryzowani dotrą do ścieżki autobusem PKS: przystanek znajduje się na Gołębiej Górze, naprzeciwko drogi prowadzącej do leśniczówki.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa Mirosławiec (pętla) - 01.05.2021 Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,01 km

Czas trwania marszu: 9 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 1 106 m

Suma zejść: 1 106 m Wycieczka_z_przewodnikiem poleca tę trasę Pętla wokół Mirosławca ma do zaoferowania sporo atrakcji, chociaż czasami długie leśne przejścia są trochę monotonne. Wyjście na szlak jest przy Muzeum Walk o Wał Pomorski. Budynek muzeum znajduje się niemalże w samym centrum tej miejscowości. Maszerują asfaltowymi jezdniami, polnymi drogami czy leśnymi ścieżkami możemy zobaczyć kilka niewielkich wiosek (Orle, Toporzyk, Hanki, Setnica, Łowicz Wałecki). Głównym atutem tej trasy są ciekawe historie militarne - Muzeum Walk o Wał Pomorski, miejsca upamiętnienia tych walk. To również nawiązanie do katastrofy samolotu wojskowego CASA w 2008 roku. Ponadto walory przyrodnicze: pomnikowe drzewa, piękne jeziora (Orle, Okuninek, Korytnickie, Kacze, Gniewosz), niewielkie świątynie w Łowiczu Wałeckim czy drewniany kościółek w Toporzyku. Warto wspomnieć o panoramach na łąki i pola. Teren jest lekko pofałdowany. Na trasie trochę górek, ale spokojnie można je pokonać.

Trasa liczy 46 kilometrów więc na jednodniową wędrówkę tylko dla wytrawnych piechurów. Praktycznie można tę trasę przejechać rowerem.

Oznakowanie szlaku - kolor niebieski.

Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.

