"Tramwaj zwany pożądaniem". Studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego edukują

Ośmioro studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przez dwie i pół godziny jeździło w zabytkowym tramwaju "SZCZECIN", który na czas ich akcji przemianowano na "Tramwaj zwany pożądaniem". Namawiali do przejażdżki i edukowali - rozdawali ulotki i prezerwatywy oraz tłumaczyli, że HIV, to nie wyrok śmierci.

- To już trzynasta edycja ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland - tłumaczy Natalia Korneluk, koordynator projektu "Tramwaj zwany pożądaniem".

Pierwszy tegoroczny tramwaj ze studentami medycyny na pokładzie edukującymi rówieśników o chorobach przenoszonych drogą płciową, w tym HIV, jeździł wczoraj w Szczecinie. Dziś przejedzie ulicami Torunia a następnie Kielc, Krakowa, Warszawy... (tam, gdzie nie ma tramwajów ruszą w trasę autobusy).

- Co chcecie osiągnąć?

- Zmienić sposób myślenia Polaków i zachęcić ich do podejmowania bezpieczniejszych zachowań oraz do testowania się w kierunku zakażeń - tłumaczy pani Natalia.

Z danych wynika, że liczba osób z diagnozą infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym szczególnie HIV, rośnie z roku na rok.

Wstępne dane NIZP PZH PIB pokazują, że w 2023 r. stwierdzono niemal 3 tysiące nowo wykrytych przypadków HIV! Co gorsza, osoby seropozytywne często nie zdają sobie sprawy ze swojego zakażenia, a jak mówią specjaliści przebadało się w kierunku tego zakażenia nadal niewiele więcej niż 10 proc. Polek i Polaków. Tymczasem szybka diagnoza i podjęcie terapii to klucz do sukcesu, jeśli chodzi o zdrowie pacjenta.